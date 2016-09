GS1 Austria übernimmt Qualitätscheck für B2B-Daten

Seit Anfang September unterstützt GS1 Sync alle Informationsinhalte des traditionellen Artikelpasses. Neben konsumenten-relevanten (B2C) Inhalten rücken nun auch vertrauens-würdige Grunddaten wie Abmessungen oder Lagerungshinweise (B2B) in den Mittelpunkt.

Auf Basis eines ECR Austria Beschlusses führt GS1 Austria über das Stammdatenservice GS1 Sync seit 1. September nun auch einen Qualitätscheck von B2B-Daten durch. B2B steht als Überbegriff für die Logistikdaten eines Artikels, die ein Händler von seinem Lieferanten benötigt – beispielsweise Angaben zu Ab­messung, Gewicht, Lagertemperatur etc., aber auch Informationen zu Gefahrgut (NonFood1) oder Pfand zählen dazu. Als Grundlage für die B2B-Erweiterung dienten die aktuellen Ar­tikelpässe der österreichischen Händler wie REWE, SPAR, ME­TRO, MARKANT und MPREIS, die im Rahmen der ECR Ar­beitsgruppe „Stammdaten“ analysiert wurden. Anhand dieser Analyse wurde rasch klar: B2C-Daten alleine sind nicht genug. „Es werden ALLE Stammdaten digital gebraucht, denn nur vertrauenswürdige B2B-Daten garantieren eine effiziente Supply Chain“ unterstreicht GS1 Austria Geschäftsführer Mag. Gregor Herzog die Notwendigkeit dieser Erweiterung.

GS1 Sync als Zentrale aller Stammdaten

Mit diesen erhöhten inhaltlichen Anforderungen und Qualitätsansprüchen wurde das Zielmarktprofil (B2C+B2B Daten) für Österreich von GS1 Austria nun vollständig umgesetzt. Zu dem bisher primären Austausch von LMIV-relevanten Informationen zu Lebensmittelartikel wird nun auch der Austausch und die Qualitätsprüfung von B2B-Daten (Logistikdaten, Gefahrgut, Steuerangaben), Marketingdaten (Auslobungen, Rezepte, Gütesiegel) sowie spezielle Angaben zu Non Food 1 Artikel ermöglicht. „Über die vorgegebene und einheitliche Struktur von GS1 Sync können nun sämtliche Artikelstammdaten zentral über eine Stelle gebündelt und überprüft werden. Ziel ist es, mittelfristig den traditionellen Artikelpass in Österreich abzuschaffen und durch GS1 Sync zu ersetzen“ hebt Mag. Gregor Herzog die Vorteile dieser zentralen Lösung hervor.

Physisches Produkt im Fokus der Qualitätsprüfung

Die Grunddaten zu einem Artikel sind für jeden Handelspartner besonders sensibel. Durch diese Daten werden viele Nachfolgeprozesse im Einkauf, in der Regalplanung, Logistik usw. angestoßen. Daher besteht in diesem Be­reich höchste Sorgfaltspflicht. Nicht bekannt gegebene Ab­messungsänderungen führen beispielsweise in der Praxis immer wieder zu Problemen im Händler-Lager sowie zu erhöhtem Abstimmungsauf­wand. Im Zentrum des speziell entwickelten Qualitätsprozes­ses, aus der ECR AG „Stamm­daten“, steht das physische Produkt, das vermessen und verwogen wird. Nicht nur Ab­messungen und Gewichtsan­gaben stehen unter Kontrolle, auch Angaben aus dem Sicher­heitsdatenblatt dienen beson­ders bei Non Food 1-Artikeln als Grundlage für die Kontrolle der Gefahrgutangaben. Mag. Admir Lani, als Produktmanager von GS1 Sync für die Qualitätssicherung verantwortlich, sieht durch die Überprüfung von B2B-Daten eine enorme Erleichterung für den Handel: „Qualitätssicherung von B2B-Angaben stellen für Lieferanten einen großen Aufwand dar. Die zentrale Abwicklung über GS1 Sync gewährleistet, dass sowohl intern bei den Lieferanten als auch bei den Händlern mit denselben einheitlichen Informationen gearbeitet wird.” Zur effizienten Überprüfung der B2B Daten hat GS1 Austria kürzlich auch eine Annahmestelle für physische Produkte eingerichtet. Diese befindet sich zentral in der Wiener Karlsgasse in einer ebenerdigen Location. Die Lieferanten haben die Möglichkeit, die zu überprüfende Ware auch selbst vorbei zu bringen und bei der B2B Prüfung direkt vor Ort zu sein.

Über GS1 Sync

Mit dem Stammdatenservice GS1 Sync bietet GS1 Austria eine Plattform zum elektronischen Austausch von Produktdaten. Ausgetauscht werden primär alle LMIV-relevanten Informationen wie Zutaten, Allergene, Nährwerte, Ursprungsangaben und vieles mehr. Da GS1 Sync Teil eines globalen Stammdatennetzwerkes ist, können auch internationale Industrieunternehmen Daten für den österreichischen Handel bereitstellen. Mehr als 350 Industriepartner stellen über einen ausländischen, GS1 konformen Stammdatenpool Daten bereit.

GS1 Sync ermöglicht den Dateneinstellern, die Artikeldaten einfach und effizient auszutauschen. Daten müssen nur ein einziges Mal bereitgestellt werden. Zusätzlich unterstützt GS1 bei der richtigen und korrekten Erfassung der geforderten Artikeldaten.

GS1 Sync verteilt alle wesentlichen Produktdaten zuverlässig an den Handel. Lieferanten ersparen sich durch diesen Service die zeitaufwändige und individuelle Aufbereitung und Abstimmung mit jedem einzelnen Handelspartner, da die Händler zentral auf diesen Artikeldatensatz zugreifen können. Führende österreichische Lebensmittelhändler wie REWE, SPAR, METRO, MPREIS und MARKANT unterstützen GS1 Sync.

www.gs1.at/gs1sync

www.gs1.at