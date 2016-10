Gunnar Gburek wechselt zu Timocom

Gunnar Gburek, ehemaliger Bereichsleiter Logistik beim Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME), ist zu Timocom gewechselt. Beim IT-Spezialisten verantwortet Gburek die Entwicklung zukunftsorientierter Marktstrategien. Darüber hinaus kümmert er sich um bestehende Partnerschaften und den Ausbau neuer Beziehungen zu Industrie- und Handelsunternehmen.

Als Diplomkaufmann ist Gunnar Gburek tief in der Transport- und Logistikbranche verwurzelt. Nach seinem Studium an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main begann seine berufliche Karriere im Transportmanagement des Handelskonzern GHD, der heute Teil von Edeka ist. Es folgten weitere Stationen bei der Daimler AG in der Logistikberatung und im Key-Account-Management sowie als Geschäftsführer der Hasenkamp Logistik GmbH in Köln. Bevor Gburek zu Timocom kam, war er elf Jahre lang beim BME für alle Themen rund um Logistik und Supply Chain verantwortlich.

In seiner Funktion als Head of Business Affairs bei Timocom wird Gburek in den Dialog mit Industrie- und Handelsunternehmen einsteigen. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung der Branche will Europas größte Transportplattform die Prozesse für die gesamte Transportkette weiter optimieren. Dazu soll unter anderem auch die Zusammenarbeit mit verladenden Unternehmen intensiviert werden.

Quelle + Bildquelle: Timocom

