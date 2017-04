H.Essers erhält Zuschlag für den Ford-Standort in Genk

Der Vorstand der Firma Vlaamse Waterweg nv hat den offiziellen Startschuss für die Konzession der 21,8 Hektar großen C-Zone des Ford-Standorts entlang des Albert-Kanales in Genk gegeben. Das Unternehmen hat H.Essers mit dem Bau neuer Lager für das Chemikalien-Segment beauftragt. 420 Arbeitsplätze werden für den neuen Standort entlang des Albert-Kanals durch den Bau des H.Essers Dry Port Genk geschaffen.

„Die aktuelle Lagerkapazität in Winterslag hat ihre Grenzen erreicht“, erklärt H.Essers-Vorstandsmitglied Gert Bervoets. „Die neue Entwicklung ist notwendig, um den wachsenden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Der Standort am Albert-Kanal bietet die ideale Lage, da wir die Waren auf dem Wasserweg transportieren können.“

Der Vertrag beinhaltet die logistische Abwicklung und Lagerung einer Vielzahl von Produkten, zum Beispiel Autolacke und Reinigungsmittel. Die Waren kommen fertig und verpackt im H.Essers Dry Port Genk an. Der Standort soll bis Ende 2018 betriebsbereit sein. Gert Bervoets erwartet für eingehende und ausgehende Sendungen insgesamt eine Verlagerung von 1,800 Lkw/Monat von der Straße weg.

H.Essers wurde 1928 von Henri Essers gegründet und ist seither zu einem Transport- und Logistikmarktführer in Europa für Industriezweige wie Chemie-, Pharma-, Gesundheitspflege- und Hochwertgüter aufgestiegen. Das Unternehmen hat in den letzten zehn Jahren eine ebenso massive wie solide Expansion vollzogen, angetrieben von eigenständigem Wachstum und mehreren strategischen Akquisitionen. 2016 erzielte H.Essers einen Umsatz von 590 Mio. Euro.

Inzwischen besitzt das Unternehmen 950.000 m² Lagerflächen sowie einen Fuhrpark von 1.460 Zugmaschinen und 3.050 Aufliegern. Es beschäftigt 5.400 Mitarbeiter an 67 Standorten in 15 Ländern West- und Osteuropas. Neben dem Hauptsitz in Genk (Belgien) zeigt H.Essers auch große Präsenz in Rumänien.

www.essers.com

Quelle: oevz.com