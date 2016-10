H.Essers unterzeichnet Auftrag für weitere 850 MAN-Lkw

Im Rahmen ihrer bestehenden exklusiven Partnerschaft unterzeichnete H.Essers in der Vorwoche einen Kaufvertrag für mindestens weitere 850 MAN-Lkw, verteilt über einen Zeitraum von drei Jahren, von 2017 bis einschließlich 2019. Bestellt werden Fahrzeuge unterschiedlicher Typen, darunter die TGX 18 Tonnen 4×2 Sattelzugmaschinen der vario, ultra und bulk-Type, 6×2 Schubmaschinen und TGM 18 Tonnen 4×2 Gliederzugmaschinen.

Die Lastwagen verfügen alle über Motoren der neuesten Generation MAN Euro 6c, mit spitzen Werten in Bezug auf Kraftstoffverbrauch, Zuverlässigkeit und Effizienz. Darüber hinaus verfügen die Lkw über MAN EfficientCruise, TipMatic-Getriebe mit Intarder und eingebautem GPS.

Die Schlüssel für das erste Fahrzeug im Rahmen dieses neuen Vertrages wurden während der IAA in Anwesenheit von VIPs, darunter H.Essers Präsident Noël Essers, Sales & Marketing-Vorstand Heinz-Jürgen Löw, MAN-Geschäftsführer Truck & Bus Belgien Marc De Baerdemaeker und MAN-Vertriebsleiter Truck & Bus Belgien, Stijn Tielens, überreicht.

H.Essers wurde im Jahre 1928 von Henri Essers gegründet und hat sich seitdem zu einem der führenden Transport- und Logistikunternehmen für Kunden aus der Chemie-, Pharma- und Healthcare-Branche, sowie für Hersteller qualitativ hochwertiger Produkte entwickelt. Das Unternehmen verfügt aktuell über 930.000 m² Lagerfläche, sowie eine Flotte von 1.360 Lkw und 2.900 Aufliegern. Beschäftigt werden über 4.630 Mitarbeiter in 41 Niederlassungen in 12 Ländern in West- und Osteuropa. Im Jahr 2015 verzeichnete H. Essers einen Umsatz von 484 Mio. Euro.

