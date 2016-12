Hafen Rijkea: AGCT bricht Umschlagrekord aus dem Jahr 2008

Der letzte Umschlagrekord am Adriatic Gate Container-Terminal mit 168.761 TEU aus dem Jahr 2008 wurde am 11. Dezember gebrochen. Die Georg Maersk, ein 367 Meter langes Containerschiff hat an diesen Tag in Rijeka von 3:20 bis 06.35 Uhr angelegt. In dieser Zeit wurden 809 Container abgefertigt, das entspricht 1.236 TEU. Damit stieg der Jahresumschlag auf 169.742 TEU, 12,72 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Georg Maersk ist eines der Schiffe das Rijeka im Rahmen eines gemeinsamen Dienstes von Maersk und MSC im wöchentlichen Rundlauf direkt mit den Häfen im Fernen Osten verbindet.

Adriatic Gate j.s.c. wurde im September 2001 als Tochtergesellschaft von Luka Rijeka gegründet. International Container Terminal Services Inc. ( ICTSI) trat am 15. April 2011 als strategischer Partner in die Eigentümerstruktur ein, mit einer Konzession für 30 Jahre bis zum Jahr 2041. Seitdem wird unter der Marke Adriatic Gate Container-Teminal agiert. Derzeit hält Luka Rijeka d.d. 49 Prozent der Anteile an Adriatic Gate während ICTSI 51 prozent der Anteile besitzt.

www.ictsi.hr

Quelle: oevz.com