Hafen Rotterdam und Bayernhafen AG vergeben Bayrolo-Award

Der Hafen Rotterdam und die Bayernhafen AG werden die beste Idee für die Förderung des Warenverkehrs zwischen Bayern und Rotterdam mit dem Bayrolo-Award auszeichnen. Das ist den Initiatoren des Preises ein Preisgeld von 10.000 Euro wert. Die erste Ausschreibung des neuen Preis für das Jahr 2017 verkündete Emile Hoogsteden, Direktor Container, Breakbulk & Logistics bei der Hafenbehörde Rotterdam im Rahmen der Hafenhinterland-Konferenz in Nürnberg.

Die Träger der Bayrolo-Initiative, der Hafen Rotterdam und die Bayernhafen AG, vergeben gemeinsam den Bayrolo-Award. „Ausgezeichnet werden nicht nur Ideen, um mehr Güter zu transportieren, sondern auch um den Transport nachhaltiger zu gestalten, allen Beteiligten entlang der ganzen Supply-Chain mehr Transparenz über die Logistikprozesse zu bieten oder ganz einfach die Geschäftsprozesse zu erleichtern“, erläutert Hoogsteden.

Initiatoren des Bayrolo-Projekts sind die Bayernhafen-Gruppe und die Hafenbehörde Rotterdam. Hauptziel dieser Initiative sind optimale Verkehrsverbindungen zwischen Bayern und Rotterdam. Im Rahmen der gemeinsamen Arbeit wurde eine breit angelegte Umfrage unter bayerischen Verladern, Spediteuren und Reedereien durchgeführt und Ende 2015 vorgestellt. Die wichtigste Erkenntnis dieser Markforschung war, dass die Beteiligten offen sind für den Güterverkehr über Rotterdam als Alternative zum Transport über die norddeutschen Häfen. Seitdem erarbeiten zwei Arbeitsgruppen Vorschläge, um einerseits die Anbindung Bayerns an Rotterdam und andererseits den wechselseitigen Informations- und Meinungsaustausch zu optimieren.

Der nun neu ausgelobte Preis will kreative und innovative Initiativen auszeichnen, die die Bayrolo-Ziele unterstützen. Ausgezeichnet werden sowohl die operationale Verbesserung oder Verstärkung der Verbindung Bayern-Rotterdam als auch neue Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen mit dem Ziel, das Volumen im Güterverkehr zu erhöhen. Entscheidende Kriterien sind die Kreativität der Idee oder eines Projekts, das Engagement bei der Umsetzung sowie dessen nachhaltige Wirkung.

70 Prozent des Preisgelds müssen mindestens wieder in das Projekt oder in die Idee investiert werden. Die ausgezeichneten Organisatoren gewinnen zudem ein freies Wochenende in Rotterdam. Außerdem nehmen die Gewinner an einem Workshop mit Experten des Hafens Rotterdam teil.

Am Bayrolo-Award kann jeder teilnehmen, Einsendeschluss für die Einreichungen für die erste Runde ist Ende Januar 2017. Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen der Messe Transport Logistic vom 9. bis 12. Mai 2017 in München.

Quelle + Bildquelle: Port of Rotterdam

Quelle: mylogistics.net