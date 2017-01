Hafen Triest: Starker Aufwärtstrend auf der Schiene im Jahr 2016

Der Gesamtgüterumschlag im Hafen Triest verzeichnete im Jahr 2016 ein Plus von 3,68 Prozent im Vergleich zu 2015 und erreichte insgesamt 59,23 Mio. Tonnen. In diesem Zusammenhang berichtete Hafenpräsident Zeno D’Agostino am 26. Jänner auf einer Veranstaltung in Wien von einem Anstieg des Bahngüterverkehrs um 27,6 Prozent auf insgesamt 7.631 Züge.

Die von der Hafenbehörde zur Verfügung gestellten Zahlen zeigen insgesamt einen Aufwärtstrend: Flüssiges Massengut +3,56 Prozent, Trockenmassengut +22,45 Prozent, Stückgut +1,92 Prozent und volle Container +6,49 Prozent (437.129 TEU). Im Ro-Ro-Verkehr steht eine leichte Zunahme um 0,29 Prozent auf 302.366 Sendungen zu Buche.

Die gut besuchte Veranstaltung in der der Italienischen Botschaft in Wien stand unter dem Motto „Trieste – Your Rail Port in the heart of Europe“. Dabei betonte Zeno D’Agostino die ausreichenden Kapazitäten zur Etablierung von täglichen Direktverbindungen auf der Schiene zu den Hinterlandterminals in den Ländern in Zentral- und Osteuropa bis Süddeutschland und retour.

www.porto.trieste.it

Quelle: oevz.com