Hafen Wien erweitert Auto-Lagerfläche für Lagermax

Der Hafen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, erweitert seine Auto-Lagerflächen für die Lagermax Gruppe einschließlich Tochterfirmen (Autoservice Wien und Frikus) um 3.000 m². Die Speditionsgruppe mit dem Schwerpunkt Autologistik ist der größte Kunde des Hafen Wien.

Die angemieteten Flächen der Lagermax Gruppe betragen mittlerweile rund 74.000 m². Im letzten Jahr wurden in Summe also nahezu 42.000 Neu- & Gebrauchtfahrzeuge für den Automobillogistiker mit Hauptsitz in Straßwalchen umgeschlagen (Lagermax 35.763, Autoservice Wien 4.979 und Frikus exakt 1.256).

„Ohne solch einem großflächigen Standort in Wien wäre die logistische Abwicklung unserer Tätigkeiten aufgrund der immer kürzer werdenden Lieferfristen, sowie der sich stetig ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen unvorstellbar“, so Dorian Deisenhammer, Geschäftsführer der Lagermax Autotransport GmbH.

Dienstleistungen wie Waschen und Innenreinigungen werden ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem Hafen Wien durchgeführt. Auch Begutachtungen von Sachverständigen gehören zum Portfolio. Die gemeinsamen Ziele für die Zukunft umfassen eine neue IT-Schnittstelle und gemeinsame Infrastruktur-Projekte.

www.hafenwien.com

Quelle: oevz.com