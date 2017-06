Hainan Airlines in das Pantheon der führenden zehn Fluglinien des Jares von SKYTRAX aufgenommen

Hainan Airlines, eine weltweite führende Fluglinie und Tochtergesellschaft der HNA Group, eines weltweiten Fortune 500 Unternehmens mit dem Schwerpunkt in Tourismus, Logistik und Finanzdienstleistungen, gab heute die Aufnahme in die Liste der zehn führenden Fluglinien von SKYTRAX bekannt, eines Beratungsspezialisten der Flugtransportbranche. Die Ankündigung erfolgte am 26. Juni 2017 im Petit Palais in Paris während der HNA Charity Night, einer von der Muttergesellschaft von Hainan Airlines, der HNA Group, ausgerichteten Veranstaltung.

Das Rating von SKYTRAX wird als die wichtigste Einstufung der Branche betrachtet. Die Preise werden anhand einer umfassenden, weltweiten Passagierbefragung vergeben, bei der die Passagiere die Produkte und Dienstleistungen der Fluglinie bewerten, darunter das In-flight Entertainment, die Verpflegung an Bord sowie weitere Optionen und Funktionen. Singapore Airlines, All Nippon Airways und Emirates zählen zu den führenden Fluglinien, die bereits die Nominierung von SKYTRAX erhielten.

Sun Jianfeng, President von Hainan Airlines, sagte: „Es ist eine Ehre, als eine der führenden Fluglinien der Welt anerkannt zu werden. Wir sind stolz, dass unser Engagement für die Bereitstellung von Dienstleistungen und Erlebnissen der Weltklasse an unsere Kunden von SKYTRAX anerkannt wurde. Wir feiern unseren 24. Jahrestag und sind unvermindert der Bereitstellung des besten und sichersten Erlebnisses an unsere Kunden verpflichtet, sowohl am Boden als auch in der Luft, das die höchsten Standards bei internationaler Exzellenz mit unserem einmaligen chinesischen Erbe und langfristigem Fokus auf Gastfreundschaft kombiniert.“

Hainan Airlines hat von SKYTRAX den Fünf-Sterne Preis für Fluglinien bereits sieben Mal erhalten, der die höchsten Standards von Produkten im Flughafen und an Bord, die Fluglinien ihren Kunden anbieten, zusammen mit dauerhaften und hohen Standards des Kundenservicepersonals an Flughäfen und in den Flugzeugen selbst anerkennt. Des Weiteren nahm das Unternehmen 2016 in der, vom Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre (JACDEC) veröffentlichten Liste der sichersten Fluglinien der Welt, den dritten Platz ein. Dies ist die beste Einstufung, die eine chinesische Fluggesellschaft bisher erhalten hat.

Hainan Airlines ist der laufenden Verbesserung des Flugreiseerlebnisses verpflichtet und hat in jüngster Zeit einige Verbesserungen für seine geschätzten Kunden eingeführt, darunter die Aufnahme des Flugbetriebs mit der Boeing 787-9, die mit WiFi-Technologie und mit einer verbesserten Business Class-Kabine mit der Reverse Herringbone Sitzplatzanordnung ausgestattet ist.

Hainan Airlines ist bei der Entwicklung eines exklusiven Menüs für seinen „Hai Chef“-Service ebenfalls eine Partnerschaft mit Chefköchen mit Michelinsternen eingegangen und bietet seinen Passagieren damit eine bisher einmalige Qualität bei der On-Bord-Verpflegung und ein einmaliges Flugreiseerlebnis. Hainan Airlines schließt in das Flugreiseerlebnis ebenfalls das bestmögliche Design und höchsten Luxus ein, darunter die internationale VIP-Lounge HNA Club, die vom bekannten Hongkonger Designer Dr. Patrick Leung konzipiert wurde. Im laufenden Jahr wird Hainan Airlines eine Partnerschaft mit dem weltbekannten Haute Couture Designer Laurence Xu für die fünfte Generation der Uniformen eingehen, die bei der Endveranstaltung der Pariser Haute Couture Modewoche im Rahmen der HNA Paris International Week vorgestellt werden.

Über Hainan Airlines:

Hainan Airlines Holding Co., Ltd wurde im Januar 1993 gegründet und hat sich zu einer der zehn sichersten Fluglinien der Welt sowie zu einer der sieben weltweiten Fluglinien entwickelt, die von SKYTRAX mit dem Five Star Award ausgezeichnet wurden. Wir haben uns der Bereitstellung eines umfassenden Flugservices an unsere Kunden verpflichtet. Die Flotte von Hainan Airline besteht vorwiegend aus den Boeing 737 und 787 Flugzeugserien und dem Airbus 330.

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie sich auf der Website von Hainan Airlines (www.hainanairlines.com) einloggen.

Quelle: APA/OTS Wirtschaft