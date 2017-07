Hamburg Süd erhält „Group Award“ von Volkswagen

Hamburg Süd ist von Volkswagen mit dem „Group Award 2017“ ausgezeichnet worden. Der größte Automobilkonzern der Welt würdigt mit dem Group Award jährlich seine Top-Lieferanten, die durch Innovationskraft, Produktqualität, Entwicklungskompetenz, Nachhaltigkeit sowie professionelles Projektmanagement hervorstechen.

Ausgezeichnet wurden insgesamt 19 nationale und internationale Unternehmen. Hamburg Süd erhielt die Auszeichnung in der Kategorie „Global Champion“. Volkswagen betonte hierbei die „herausragende Servicequalität und Kundenorientierung“ sowie die „bemerkenswerte Flexibilität in zahlreichen Situationen, beispielsweise während des Anlaufs des neuen Audi-Werks in Mexiko“. „Wir sind sehr stolz, diese besondere Auszeichnung durch Volkswagen zu erhalten“, so Dr. Ottmar Gast, Sprecher der Geschäftsführung der Hamburg Süd, und ergänzt: „Als Qualitäts-Carrier ist es unser Anspruch, das Geschäft unserer Kunden zu 100 Prozent zu verstehen und Logistiklösungen zu liefern, die genau darauf einzahlen.“

Dr. Francisco Javier Garcia Sanz, Beschaffungsvorstand bei Volkswagen: „Essenziell für den Erfolg von Volkswagen ist ein starkes Netzwerk, in dem unkompliziert, partnerschaftlich und auf Augenhöhe zusammengearbeitet wird und Informationen nahezu in Echtzeit ausgetauscht werden. Vor allem ein Netzwerk, das für Transparenz, Offenheit und Mut steht.“

Bereits zum 15. Mal würdigte der Volkswagen-Konzern seine besten Lieferanten des jeweils abgelaufenen Jahres. Die Preisverleihung fand am 29. Juni im „Motorwerk“ in Berlin statt.

Quelle + Bildquelle: Hamburg Süd

Quelle: mylogistics.net