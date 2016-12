Handelsverband startet KMU-Initiative für kleine stationäre Händler und Webshops in allen Bundesländern

Der Konkurrenzdruck im Handel wird – angetrieben durch die Digitalisierung – speziell für Kleinst- und Kleinunternehmen immer größer. Diese machen aber den Großteil der ca. 78.000 Handelsbetriebe in Österreich aus. Oftmals fehlt es jungen und kleineren Betrieben am Zugang zu geschäfts- und branchenrelevanten Informationen für ihr Business-Development. Deshalb startet der Handelsverband nun ein neues Service, um österreichische KMU in allen Bundesländern zu fördern.

„Mit der Onlineplattform RETAIL 24/7 unterstützen wir erstmals gezielt Kleinst- und Kleinunternehmen im Handel, indem wir die Arbeit des Handelsverbandes, der als Informations- und Innovationsplattform aktiv ist, digitalisiert anbieten. Mit diesem attraktiven Angebot, das viele starke Partner unterstützen, leisten wir einen wichtigen Beitrag, um die Wettbewerbsfähigkeit und Rechtssicherheit von KMU in ganz Österreich orts- und zeitunabhängig zu stärken“, so Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes.

RETAIL 24/7 – „Weil der Handel niemals schläft“ – Leistungen:

Die neue Online-Mitgliedschaft beinhaltet den Zugang zu der Online-Plattform RETAIL 24/7, die Mitgliedern folgende Leistungen zur Verfügung stellt:

EHI-Handelsdaten: 150.000 Handelsdaten; 10.000 Statistiken, Diagramme und Daten; das Buch „handelsdaten aktuell“, Rabatt auf Studien

Trusted Shops Rechtstexte-Generator inkl. Abmahnschutz: 3 abgesicherte Online-Präsenzen rechtssichere AGB und Texte, Haftungsübernahme für Rechtstexte Guide und E-Mailsupport Update Service per E-Mail

Ausgewählte handelsrelevante Studien

Mitgliederinformationen des Handelsverbandes

Einladung und Rabatte zu zahlreichen Handelsverband-Events im Jahr

Umfangreiches Retail Know-how und Expertenpräsentationen

RETAIL 24/7 – Alles was der Händler braucht. 24 Stunden. 7 Tage die Woche. 24/7 also.

Stephan Mayer-Heinisch, Präsident des Handelsverbandes, sieht in der neuen Mitgliedschaft ein entscheidendes Werkzeug für alle österreichischen Händler: „Die Welt wird immer digitaler, so auch der Handelsverband. Sowohl der Webshop aus Dornbirn als auch der Familienbetrieb in Oberwart, die neue Mitgliedschaft wird beiden dabei helfen, die modernen Anforderungen im Handel zu kennen und zu erfüllen. Mit der RETAIL 24/7-Mitgliedschaft, die auch die EHI Handelsdaten und das Trusted Shops Abmahnschutzpaket enthält, bietet der Handelsverband ein exklusives Paket für heimische Händler an.“ Anmeldungen zur RETAIL 24/7–Mitgliedschaft sind ab sofort auf www.handelsverband.at möglich. Die ersten 100 Unternehmen erhalten den Sondertarif von 39,90 Euro monatlich (zzgl. USt.)

Über den Handelsverband

Der Handelsverband ist als Sprecher und Partner des Handels seit knapp 100 Jahren aktiv und hat sich als Interessensvertretung und Innovationsplattform stets neu erfunden, um seine Mitglieder im Umfeld der sich verändernden Marktherausforderungen bestmöglich zu begleiten. Neben den Handelsunternehmen, die in Österreich mit ca. 200.000 Mitarbeitern an 10.000 Standorten einen Jahresumsatz von rund 30 Mrd. Euro erzielen, sind dem Handelsverband an die 80 Unternehmen diverser Spezialisierungen als Partner assoziiert. Das Portfolio des Verbandes umfasst vier innovative Branchenkongresse, das Diskussionsformat [handels]zone, das retail-Magazin, die Publikation von Studien sowie die Handelsverband Akademie. Fachressort-Sitzungen vermitteln Know-how und bieten den Mitgliedern die Möglichkeit sich strukturiert auszutauschen. Mit dem Gütesiegel Trustmark Austria setzt der Handelsverband Standards und fördert das Qualitätsbewusstsein und Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten zum stationären und Online-Handel.

Quelle: APA/OTS Wirtschaft