Hankook Technodome: Reifenhersteller eröffnet neues zukunftsweisendes Forschungs- und Entwicklungszentrum

Mit dem Technodome will Reifenhersteller Hankook seine technologische Führungsposition in der Automobilindustrie durch optimale Forschungsbedingungen festigen. Die hochmoderne Forschungsumgebung der neuen Einrichtung soll darüber hinaus auchdie proaktive Unternehmenskultur innerhalb des Unternehmens weiter fördern.

Premium-Reifenhersteller Hankook feierte heute die Eröffnung seines neuen globalen Forschungs- und Entwicklungszentrums „Hankook Technodome“ in Daejeon, Korea, mit dem das Unternehmen auf Basis technologischer Innovation seinen Weg zur globalen Top-Marke bereiten will.

Der Hankook Technodome verkörpert Hankooks starken Einsatz für Innovation durch Forschung und Entwicklung und wird deshalb als zentraler Knotenpunkt der globalen F&E-Infrastruktur des Unternehmens dienen. Entworfen wurde er von Foster + Partners, einem von Sir Norman Foster gegründeten Architekturbüro, das Hankooks moderne Technologie, Vision und Kultur in das Gebäude einfließen ließ. Der Hankook Technodome steht in Daejeon, Korea, und ist das Ergebnis einer Gesamtinvestition von 266,4 Milliarden KRW (rund 220 Millionen Euro). Das F&E-Zentrum hat eine Grundfläche von 96.328 m2 und besteht aus einem Gebäude mit sechs Etagen sowie einem Wohngebäude mit acht Etagen, in dem Mitarbeiterunterkünfte, ein Fitnessstudio, medizinische Einrichtungen, ein Café und eine Kindertagesstätte untergebracht sind.

Mit dem Hankook Technodome erhält Hankook die Gold-Zertifizierung LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) des USGBC (U.S. Green Building Council), einem der angesehensten Zertifizierungssysteme für umweltfreundliches Bauen.

Seung Hwa Suh, Hankook Tires Vorstands-Vorsitzender: „Der Hankook Technodome verfügt über Hightech-Einrichtungen und eine optimale Arbeitsumgebung, um unsere globale Wettbewerbsfähigkeit durch innovative Technologien zu stärken, gleichzeitig aktiv auf schnelle Veränderungen unseres Geschäftsumfeldes reagieren und auf die Bedürfnisse verschiedener Kunden abgestimmte Produkte liefern zu können.“

Quelle: APA/OTS Wirtschaft