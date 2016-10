Haribo setzt auf Flexibilität der Fiege Gruppe

Das Logistikunternehmen Fiege wird der Betreiber des geplanten neuen Zentrallagers des Süßwarenherstellers Haribo. Der Fruchtgummi wird künftig im Innovationspark Rheinland produziert und gelagert. Derzeit wird bereits am Neubau der Logistik- und Produktionsstätte in der Gemeinde Grafschaft nahe Bonn gearbeitet. Mitte 2017 startet die Produktion der Goldbären auf dem 27 Hektar großen Gelände.

Das Süßwaren-Unternehmen aus Bonn setzt bereits in der Niederlassung in Köln auf Fiege als Logistikdienstleister. „Auch zukünftig vertrauen wir auf die Zuverlässigkeit und Flexibilität von Fiege, um den neuen Standort Grafschaft zu entwickeln“, so Stefan Sorce, Leiter globale Logistik, Haribo Holding GmbH & Co. KG.

Das Produktionsgebäude wird über eine Brücke ans Logistikzentrum angebunden: Knapp 650 Paletten können pro Stunde eingelagert werden, bis zu 600 Paletten können im selben Zeitraum das Lager verlassen. Fiege wird mit insgesamt rund 100 Mitarbeitern – Neueinstellungen sowie einige Mitarbeiter aus Köln – für den logistischen Ablauf sorgen.

Zudem wird Fiege am neuen Standort Ausbildungsstellen schaffen und junge Menschen zur Fachkraft für Lagerlogistik ausbilden. „Haribo ist für den Bereich Consumer Goods bei Fiege einer der größten und wichtigsten Partner“, sagt Michael Lorca, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Fiege Gruppe.

Die Fiege Gruppe mit Stammsitz in Greven, Westfalen, zählt zu den führenden Logistikanbietern in Europa. Ihre Kompetenz besteht insbesondere in der Entwicklung und Realisierung integrierter, ganzheitlicher Logistiksysteme. Die Gruppe erwirtschaftete 2015 mit 10.500 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von 1,4 Mrd. Euro. 160 Standorte mit 2,7 Mio. m² Lager- und Logistikfläche, und Kooperationen in 15 Ländern bilden ein engmaschiges logistisches Netzwerk.

Quelle: oevz.com