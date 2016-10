Heinz-Werner Tepe neuer Speditionsleiter bei ICT

Heinz-Werner Tepe hat zum 01. Oktober für den niederländischen Logistikkonzern Seacon Logistics die Leitung der Speditionsabteilung der deutschen Tochtergesellschaft ICT Internationale Container Transport GmbH übernommen.

Er verantwortet damit die Bereiche See- und Luftfracht, Projekte und Landverkehr an den Standorten Neuss und Duisburg. Der 58-jährige war davor mehrere Jahre als Manager für die Unternehmen UTi, Rhenus und Schenker an verschiedenen Standorten tätig.

Seacon Logistics ist ein multimodaler Top-Logistikdienstleister mit maritimer Ausprägung. Mit einer Präsenz in über 75 Ländern bietet Seacon moderne Supply-Chain-Lösungen, Zoll- und Lagerungseinrichtungen, Value Added Logistics und eine engmaschige europäische Distribution.

Quelle + Bildquelle: Seacon Logistics

