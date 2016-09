Horst O. Schunck ist im Alter von 84 Jahren verstorben

Der ehemalige persönlich haftende Gesellschafter der Schunck Group, Horst O. A. Schunck, ist am 15. September 2016 überraschend verstorben. Dies teilte sein Sohn, der geschäftsführende Gesellschafter Albert K. O. Schunck, mit.

„Unser 100-jähriges Firmenjubiläum 2019 werden wir nun leider ohne seine Persönlichkeit, welche die Firma über Jahrzehnte geprägt hat, begehen müssen. In seinem Sinne und mit seinem so außerordentlichen Elan und Willen, gehen wir in unsere Zukunft und werden die Werte unseres mittelständischen Familienunternehmens stolz weiterführen. Zusammen werden wir sein Andenken weit über das Jahr 2019 bewahren und die Unternehmensgeschichte unseres traditionsreichen Familienunternehmens mit unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fortschreiben“, erklärt Albert K. O. Schunck.

Horst O. A. Schunck wurde 84 Jahre alt. Unter seiner Führung entwickelte sich die väterliche Firma in den letzten 45 Jahren zu einem international agierenden Unternehmen und einem der größten deutschen Versicherungsmakler für die Logistik-Industrie.

Die Schunck Group ist ein internationaler Versicherungsmakler, spezialisiert auf die Logistik-Industrie. Im Fokus stehen die Beratung und die Vermittlung von maßgeschneiderten Versicherungslösungen für individuelle Risiken bei mittelständischen Unternehmen. Das Versicherungs-Portfolio reicht von Verkehrshaftung und Warentransport über Betriebshaftpflicht, Sachversicherung bis hin zu Forderungsausfall und Factoring.

Schunck wurde 1919 gegründet und ist seither im Familienbesitz. Hauptsitz ist München. Hinzu kommen weitere 11 Niederlassungen in Deutschland sowie Tochtergesellschaften in Österreich, Spanien, Ungarn und ein globales Netzwerk mit über 180 Maklern weltweit. Im In- und Ausland arbeiten mehr als 300 Personen für Schunck.

http://www.schunck.de/

Quelle: oevz.com