Huettemann baut Engagement in Rumänien aus

Rabelink Logistics, eine Gesellschaft der Huettemann Group, übernimmt seit Mai zusätzliche Logistik Services in Rumänien. Standortnah wurde außerdem die neue Gesellschaft Rabelink Transport S.R.L. gegründet. Sie realisiert Transportlogistik-Lösungen in ganz Europa.

Picken, packen, verschicken: Für den niederländischen Werbe- und Geschenkartikel-Hersteller Xindao bündelt die Huettemann-Tochter Rabelink ab Oktober sämtliche Logistik-Services in Cicârlău im Nordwesten Rumäniens. Rund 30 Rabelink-Mitarbeiter sind vor Ort auf 10.000 Quadratmetern Fläche für die gesamte Distributionslogistik der zirka 2.500 verschiedenen Xindao-Artikel an Kunden in der gesamten Europäischen Union verantwortlich.

Langjährige Partnerschaft

Rabelink und Xindao arbeiten bereits seit mehr als 25 Jahren eng zusammen. So betrieb der Logistikdienstleister für Xindao bereits das Distributionszentrum im niederländischen ’s-Heerenberg. 2014 bezog Xindao sein neues Distributionszentrum in Rumänien – Rabelink übernahm auch hier die Bewirtschaftung mit der neu gegründeten Gesellschaft Rabelink Logistics SRL. Schritt für Schritt wurden die Warenbestände seitdem von den Niederlanden nach Rumänien verlagert.

Nun hat Xindao den Umzug abgeschlossen. „Seit Mai bündeln wir sämtliche Logistikprozesse im rumänischen Distributionszentrum“, sagt Rabelink-Geschäftsführer Alwin Schweckhorst. „Dabei geht es um den Versand von Produktmustern für Nord- und Westeuropa und die Entladung, Palettierung und Weiterverladung der Importcontainer aus China.“ Beide Aufgaben übernahm Rabelink zuvor noch von ’s-Heerenberg aus, um optimale Laufzeiten sicherzustellen.

„Als Logistikdienstleister folgen wir unseren langjährigen Kunden auch über Landesgrenzen hinweg“, sagt Klaus Hüttemann, geschäftsführender Gesellschafter der Huettemann Group. „Zusätzlich zu unserem Engagement für den Kunden Xindao haben wir in Rumänien ein neues Transportunternehmen gegründet.“

Neues Transport-Unternehmen am Start

Huettemann hat die neue Gesellschaft unweit von Cicârlău in Baia Mare gegründet. Die Rabelink Transport SRL ist ein Transport-Unternehmen, das eigene Ladungen sowie Aufträge von Schwesterfirmen der Huettemann Group übernimmt.

„Mit der neuen Gesellschaft realisieren wir europaweite, zuverlässige Transporte. 17 eigene Fahrzeuge plus zehn Charter-Lkw sind bereits für Rabelink Transport SRL auf Tour“, sagt Geschäftsführer Alwin Schweckhorst. Vor allem im internationalen Verkehr sind sie im Einsatz.

Für die neue Gesellschaft hat Huettemann große Ziele: „Wir wollen die Flotte innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre auf insgesamt 50 Fahrzeuge aufstocken“, erklärt Alwin Schweckhorst. „Ich bin mir sicher, dass wir mit unseren attraktiven Konditionen am Markt sehr erfolgreich sein werden.“

Quelle + Bildquelle: Huettemann

Quelle: mylogistics.net