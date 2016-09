HVT trackt mit WEBFLEET europaweit über 250 Container in Echtzeit

Die HVT Handel Vertrieb Transport GmbH, Spezialist für den Transport von Abfall und Schüttgut, setzt für das Nachverfolgen und Verwalten ihrer über 250 Container auf eine integrierte Lösung aus WEBFLEET und einer von TomTom Telematics Partner V+S Kommunikationssysteme GmbH entwickelten Container-Management-Software. Dadurch konnte die Container-Disposition mit Spezialfahrzeugen beschleunigt und die technischen Überprüfungen nach der Unfall-Verhütungs-Vorschrift erleichtert werden.

Die Disposition von Containern ist aufwändig – vor allem, wenn bei einem Kunden mehrere Container an verschiedenen Standorten im Einsatz sind und nicht genau definiert wurde, wie lange welcher Container wo steht. HVT entschied sich daher 2015, die integrierte Lösung einzuführen, mit der Bewegungen und Standorte der Container auf Basis der Koordinaten der Containerfahrzeuge in WEBFLEET verfolgt werden können. Das bot sich an, weil die Container nur mit speziellen Fahrzeugen transportiert werden können. Die Zuweisung der Fahrzeugkoordinaten zum Container erfolgt dabei über von V+S in WEBFLEET definierte Statusmeldungen.

Die Aufträge werden automatisch auf die Driver Terminals der TomTom PRO 8275 TRUCK-Serie übertragen. Darüber hinaus erleichtert die integrierte Lösung die regelmäßigen technischen Überprüfungen nach der Unfall-Verhütungs-Vorschrift (UVV), dem „TÜV für Container“: Per E-Mail erhält der Verantwortliche bei HVT automatisch die aktuellen Informationen, wann die UVV für welchen Container fällig ist.

Daniel Spreer, Controller bei HVT, zieht ein positives Fazit: „Dank der mit WEBFLEET vernetzten V+S Container-Management-Software haben wir den Überblick über Standorte und Status unserer Container. Das hilft dabei, die Disposition im wachsenden Container-Geschäft erheblich zu erleichtern und beschleunigen.“ Aktuell plant HVT gemeinsam mit V+S bereits die Einführung einer ähnlichen Lösung für das Management der mehr als 30 Trailer des Logistikunternehmens – ebenfalls auf Basis von WEBFLEET.

Über TomTom Telematics

TomTom Telematics ist der Geschäftsbereich von TomTom für Flottenmanagement, Fahrzeugtelematik und Connected Car-Dienste. WEBFLEET ist eine Software-as-a-Service-Lösung, die von kleinen und großen Unternehmen zur Verbesserung der Fahrzeugleistung, zum Einsparen von Kraftstoff, zur Fahrerunterstützung und Steigerung der gesamten Flotteneffizienz genutzt wird. Außerdem bietet TomTom Telematics Dienste für die Versicherungsbranche, Autovermieter und Leasinggesellschaften sowie für Autoimporteure und Firmen an, die sowohl Unternehmen als auch Endkunden ansprechen.

TomTom Telematics ist einer der weltweit führenden Anbieter von Telematiklösungen, mit über 650.000 aktiven WEBFLEET-Einheiten. Das Unternehmen unterstützt Unternehmen und deren Fahrer in mehr als 60 Ländern: Wir stellen ihnen das leistungsfähigste lokale Supportnetzwerk der Branche sowie das breiteste Angebot an branchenspezifischen Drittanbieter-Anwendungen und -Integrationen bereit. Täglich profitieren mehr als 45.000 Geschäftskunden von den hohen Standards für Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit unseres ISO-27001:2013-zertifizierten Services, der im November 2015 erneut auditiert wurde.

Weitere Informationen auf: tomtom.com/telematics

Folgen Sie uns auf Twitter @TomTomWEBFLEET.