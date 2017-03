IATA fordert Modernisierung in der Luftfracht

Der Internationale Luftverkehrsverband IATA forderte die Luftfrachtindustrie dazu auf die Modernisierung zu beschleunigen und den Schwerpunkt auf qualitativ hochwertige Dienste zu legen. Der Apell wurde auf dem 11. World Cargo Symposium gemacht, das am 14. März vor dem Hintergrund eines vorsichtigen Optimismus für den weltweiten Luftfrachtsektor in Abu Dhabi begann. Nach mehreren Jahren mit praktisch Null Wachstum, begann die Nachfrage nach Luftfracht in der zweiten Hälfte 2016 wieder anzuziehen. Die Frachtleistung im Jänner zeigte einen Anstieg der Nachfrage um 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

„Dem Kunden Zuzuhören war noch nie wichtiger. Die positiven Kräfte die zur Zeit das Wachstum unterstützen, sind gute Nachrichten. Aber von unseren Kunden wissen wir, dass sie mehr erwarten. Komplizierte und gewundene papierene Abläufe aus dem 16. Jahrhundert, werden im Wesentlichen noch heute unverändert in der Luftfracht eingesetzt. Unsere Kunden bezahlen eine Prämie für den Transport per Flugzeug und sie erwarten dafür zu Recht moderne Prozessen und Dienstleistungen mit hoher Qualität“, unterstrich Alexandre de Juniac, Generaldirektor und CEO der IATA.

Er konzentrierte sich auf zwei Kernbereiche für die Entwicklung der Branche:

-) Einfache, moderne elektronische Prozesse: Die Branche verfolgt seit über einem Jahrzehnt eine digitale Prozessentwicklung, bekannt als e-freight. Ein Kernelement von e-freight ist die Markteinführung des elektronischen Luftfrachtbriefes. Die globale Durchdringung erreicht fast 50 Prozent und die Branche strebt auf den entsprechenden Handelsrouten 62 Prozent bis zum Jahresende an.

-) Hochqualitative Dienstleistungen: „Zwei der am schnellsten wachsenden und profitabelsten Teile des Unternehmens sind auf die Erfüllung spezifischer Kundenbedürfnisse ausgerichtet. Dies sind E-Commerce, sowie zeit- und temperaturempfindliche Fracht, wie z.B. Arzneimittel. Dies ist ein großartiges Beispiel um zu veranschaulichen, dass wir am erfolgreichsten sind, wenn wir die Erwartungen der Kunden an Mehrwert-Lösungen verstehen und erfüllen“, so de Juniac.

„Versender wollen heute ansprechende Leistungen basierend auf intelligenten Systemen, die Selbstüberwachung, Warnmeldungen in Echtzeit und Reaktionen auf Abweichungen ermöglichen. Technologisch gesehen, ist dies durchaus möglich. Der Schlüssel zu diesen und anderen Innovationen ist es, Daten effizient und effektiv zu nutzen. Lösungen für unerfüllte (oder auch noch nicht realisierte) Erwartungen schaffen einen Mehrwert für die Kunden. Und das treibt die Wirtschaft an“, so Alexandre de Juniac.

www.iata.org

Quelle: oevz.com