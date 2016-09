IKEA FAMILY Covershooting als „Marketing der Zukunft“

Die Trends Mobile Marketing und CRM sind im Handel nicht mehr aufzuhalten und gewinnen weiterhin zunehmend an Bedeutung. Dem trägt das Einrichtungshaus IKEA mit seiner neuesten innovativen Marketingaktion Rechnung. Dabei hatten Kunden die Möglichkeit, sich fotografieren zu lassen und danach einen Katalog mit ihrem personalisierten Cover zu erhalten. Für die technische Umsetzung des Projekts im Einrichtungshaus zeichnet der österreichische Mobile Marketing-Spezialist IQ mobile verantwortlich



Smartphones und verbesserte Technologien ermöglichen neue und personalisierte Einkaufserlebnisse. Auf diesen Trend setzt auch das Einrichtungshaus IKEA, das Innovationen im Mobile Marketing laufend für Projekte und Events nutzt und damit auch individuell auf seine Kunden eingeht. Die neueste Aktion war das IKEA FAMILY Covershooting, welches zwischen 26. August und 3. September in allen österreichischen IKEA-Einrichtungshäusern und bei IKEA Kompakt St. Pölten stattfand. Alle IKEA FAMILY Mitglieder konnten sich schnell und unkompliziert digital für das Shooting anmelden.

Kunden als Shooting Stars

Zum Start des neuen IKEA Katalogs hatten Kunden die Möglichkeit, selbst das Katalog-Cover zu zieren, wenn sie sich dazu vor Ort im IKEA Einrichtungshaus fotografieren ließen. Die Bilddaten wurden – mit Einwilligung der User – ins Backend übertragen und danach konnte das personalisierte IKEA Katalogcover angesehen, verschickt oder mit seinen Freunden geteilt werden. „Das Katalog-Shooting ist ein wichtiger Bestandteil der IKEA FAMILY. Unser diesjähriges Ziel war es dabei, die Anmeldung zu digitalisieren und zu vereinfachen. Durch das Front-End von IQ mobile gelang es noch besser, die Daten zu verknüpfen und das Katalogcover direkt per mail an die Kunden zu schicken. Dank unseres Partners IQ mobile konnte das Kundenerlebnis dadurch weiter optimiert werden“, so Astrid Grasser, IKEA FAMILY Manager. Dieses Projekt zeigt, dass durch eine intelligente Verknüpfung von Content – in diesem Fall die Shootingbilder – mit Kundendaten der IKEA FAMILY Mitglieder ein Katalog zu einem promotionalen, besonderen und personalisierten Erlebnis werden kann. Personalisierung ist eines der größten Assets im Mobile Marketing, denn hierdurch wird ein völlig neuer Mehrwert für Kunden möglich, welcher auch das Gesamteinkaufserlebnis zusätzlich bereichert. Die Anwendung ist natürlich auch für IKEA FAMILY responsive. „ Wir freuen uns, dass wir IKEA dabei unterstützen durften, das Kundenerlebnis noch digitaler und benutzerfreundlicher zu gestalten. Dieses Projekt zeigt, wie ein analoges Tool, in diesem Fall ein Katalog, auch perfekt digital genutzt und mit einem Mehrwert versehen werden kann“, erklärt Harald Winkelhofer, Geschäftsführer von IQ mobile.





Über IQ mobile

IQ mobile ist die Umsetzungs-Spezialeinheit für alle mobilen Technologien und Kommunikationslösungen. Das internationale Unternehmen mit dem Headquarter in Wien/ Österreich und Standorten in Hamburg, Düsseldorf und Wiesbaden in Deutschland ist der führende mobile Experte im deutschsprachigen Raum und rangiert in Österreich unter den Top 3 Digitalagenturen. IQ mobile ist weltweit in über 20 Ländern tätig. Die vier Kompetenzbereiche des Unternehmens fokussieren auf Retail- und POS-Lösungen, CRM- und Data-Lösungen, Connected Screens und Mobile Media. Als Teil des internationalen Dentsu Aegis Networks betreut IQ mobile über 250 Kunden, wie IKEA, Mondelez, adidas, Raiffeisenlandesbank Wien-Niederösterreich, T-Mobile, uvm.

Mehr Infos: http://www.iq-mobile.at