IKEA, HERVIS & Tech-Startup COOLSHOP – Gewinner des Austrian Innovation Award 2016

Junges Wiener Startup wird gemeinsam mit Marktführern ausgezeichnet!

Die digitale Transformation erhöht zunehmend den Innovationsdruck auf etablierte Handelsunternehmen. Die Herausforderungen sind nur mit Investitionen in digitale und konsumentenorientierte Lösungen zu bewältigen. Hierfür wurden die innovativsten Konzepte für den österreichischen Handel 2016 vergeben. Unter den Preisträgern befinden sich neben den „Market Leader“ Ikea und Hervis das junge Tech-Startup COOLSHOP, welches den Preis für die „Best Online Solution“ gewann. „Unsere Marktplatz Lösung hat in den letzten Jahren zur Digitalisierung des stationären Handels einen wesentlichen Beitrag geleistet. Das COOLSHOP-Team sucht täglich nach neuen innovativen Technologien (wie Chatbots, Point-of-Sale System u.v.m.) um den heimischen Handel in eine neue Ära zu begleiten und nachhaltig zu unterstützen“, so Johannes Meßner, Managing Partner von COOLSHOP.

COOLSHOP digitalisiert die Filialen lokaler Einzelhändler!

COOLSHOP bietet kleinen stationären Händlern die Möglichkeit auf regionalen Online-Marktplätzen Produkte anzubieten. Das gesammelte regionale Produktportfolio aller Händler wird dann über Medienpartnern beworben. COOLSHOP hat eine digitale Marketinggemeinschaft entwickelt damit der kleine Einzelhändler nicht mehr alleine den Kampf gegen große Internetriesen antreten muss, stellt Stephan Priester, COO von COOLSHOP fest: „Der stationäre Einzelhandel zieht bei uns gemeinsam an einem Strang. Als Werbegemeinschaft erhöhen alle COOLSHOP-Partner ihre Sichtbarkeit, verleihen ihren Produkten mehr Reichweite und erhöhen dadurch den potentiellen Kundenkreis.“

Quelle: APA/OTS Wirtschaft