Im Zuge der Weiterentwicklung der Lieferservices von METRO Cash & Carry übernimmt Kühne + Nagel die Lagerhaltung und Distribution

Kühne + Nagel, einer der weltweit führenden Logistikdienstleister und METRO Cash & Carry, der Marktführer in der Großhandelsbranche, haben einen 5-Jahresvertrag für die Lagerhaltung und Distribution ab Jänner 2017 geschlossen.

Im Rahmen des Vertrags, wird Kühne + Nagel das METRO-Sortiment konsolidieren sowie die Zustellung spezieller Waren für Gewerbekunden übernehmen. Das Servicepaket von Kühne + Nagel umfasst die Warenlagerung in verschiedenen temperaturgeführten Bereichen, Qualitätskontrollen, Abholung bei Lieferanten, Cross-Docking sowie weitere Value-Added-Services wie die Warenvorbereitung und -konsolidierung für die METRO-Großmärkte und Kunden.

„Wir freuen uns, eine langfristige Partnerschaft mit METRO Cash & Carry in Kroatien einzugehen, denn diese unterstreicht unsere Expertise in der Bereitstellung von industriespezifischen Logistiklösungen. Unser innovativer Lagerungs- und Distributionsservice wird die Supply Chain von METRO Cash & Carry unterstützen,“ so Renata Čirjak, General Manager von Kühne + Nagel Kroatien.

„METRO ist der internationale Marktführer in der Großhandelsbranche mit mehr als 150.000 Gewerbekunden in Kroatien, darunter 150 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels. Die zuverlässige Lieferung von Lebensmitteln, insbesondere Frisch- und Kühlwaren, spielt eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden. Kühne + Nagel wird METRO bei der Weiterentwicklung und Optimierung der Distributionsservices unterstützen. Wir wollen weiterhin unseren strategischen Fokus im Rahmen unserer Geschäftsentwicklungen auf den Kunden und dessen Anforderungen legen,“ kommentiert Marc Carena, CEO von METRO Cash & Carry Kroatien.

Die Entwicklung der Servicequalität bei der Warenauslieferung ist Teil der zukunftsorientierten Strategie von METRO Cash & Carry. Im vergangenen Geschäftsjahr lag der Anteil der Lieferungen am Gesamtumsatz der METRO Gruppe bei 12,8%, was die Bedeutung der Distribution als wirtschaftlichen Wachstumstreiber für das Unternehmen bestätigt.

Die Kooperation auf dem kroatischen Markt ist ein nächster Schritt der Zusammenarbeit, nach bereits erfolgreichen Kooperationen auf auf dem italienischen und türkischen Markt, von Kühne + Nagel und METRO.

Über Kühne + Nagel

Mit über 69.000 Mitarbeitern an rund 1.200 Standorten in mehr als 100 Ländern zählt Kühne + Nagel zu den global führenden Logistikdienstleistern. Schwerpunkte liegen in den Bereichen See- und Luftfracht, Kontraktlogistik und Landverkehre mit klarer Ausrichtung auf wertschöpfungsintensive Bereiche wie informatikgestützte integrierte Logistik-Angebote. Weitere Informationen finden Sie unter www.kuehne-nagel.com

Über METRO Cash & Carry

METRO ist auf dem kroatischen Markt seit 2001 tätig und betreibt 9 Großhandelszentren in Zagreb, Split, Zadar, Rijeka, Poreč, Pula, Osijek, Varaždin und einen Drive-In-Lebensmittelmarkt in Dubrovnik. METRO Cash & Carry ist Teil der METRO Gruppe, eines der wichtigsten internationalen Handelsunternehmen mit über 750 Selbstbedienungsgroßmärkten in mehr als 25 Ländern.