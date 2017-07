inconso on-site bei AMANN: Zentrales Distributionslager öffnete die Pforten

Über 20 hochkarätige Vertreter der Industrie-, Handels- und Logistikdienstleistungsbranche nahmen Mitte Mai 2017 an der von der inconso AG organisierten Veranstaltung „inconso on‑site bei AMANN“ teil. Im zentralen Distributionslager im baden-württembergischen Erligheim bot der Logistiksoftwarespezialist inconso zusammen mit der Amann & Söhne GmbH & Co. KG einen Blick hinter die Kulissen der 2015 umfassend modernisierten Anlage.

Der führende Hersteller hochwertiger Nähfäden und Stickgarne hat mit dem Systemwechsel auf SAP EWM und SAPUI5 für den Einsatz von über 50 Smart Devices den Schritt ins vierte industrielle Zeitalter vollzogen. Passend dazu umrahmte das Programm zahlreiche Vorträge, unter anderem durch Dr. Karsten Fuchs, Mitglied der Geschäftsleitung der inconso AG sowie Jürgen Scheihing, Leiter Zentrallager und Versandwesen bei Amann & Söhne, und Peter Horn, CIO bei Amann & Söhne.

„Mit SAP EWM ist im zentralen Distributionszentrum eine optimale Basis für effiziente Abläufe und künftige Erweiterungen erreicht worden. Darüber hinaus erlaubt das Logistikkonzept eine auf technologisch hohem Niveau angesiedelte Gesamtlogistik, die in Kombination mit SAPUI5 und dem Einsatz intuitiv bedienbarer Smart Devices in den jeweiligen Bereichen sehr gut angenommen wurde“, so Scheihing.

Die Veranstaltungsteilnehmer erhielten bei der anschließenden Besichtigung einen direkten Einblick in das Verteilzentrum mit automatischem Kleinteilelager (AKL), Weiterreichsystem und automatischem Depalettierer. Hierüber versendet AMANN die aus Werken in Deutschland, Tschechien, Großbritannien, Rumänien und China angelieferten Produkte. Dank SAP EWM verlassen inzwischen bis zu 2.500 Pakete das Distributionszentrum noch am selben Tag.

Der Logistiksoftwarespezialist inconso hat das im zentralen Distributionszentrum realisierte Logistikkonzept von der Konzeptphase bis zur Produktivsetzung begleitet und die Inbetriebnahme zum Jahreswechsel 2015/2016 bei laufendem Betrieb durchgeführt. Die inconso AG ist zertifizierter SAP-Partner und hat seit 2014 anerkannte SAP Recognized Expertise in der Kategorie Supply Chain Management / Extended Warehouse.

Über AMANN

Seit mehr als 160 Jahren ist AMANN eines der international führenden Unternehmen für hochwertige Nähfäden und Stickgarne. Vom Universalnähfaden bis zur hochtechnischen Spezialität bietet AMANN ein breites Sortiment für alle Bereiche des Nähens. Mehr als 1.900 motivierte Mitarbeiter sichern den Erfolg in über 100 Ländern der Welt. AMANN produziert ausschließlich in eigenen Niederlassungen in Europa und Asien. Das AMANN Headquarter, die Amann & Söhne GmbH & Co. KG, befindet sich in Bönnigheim, Deutschland.