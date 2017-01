inconso und SemVox geben Pick-by-Voice neue Impulse

Pick-by-Voice ist ein „belegloses“ Kommissionierverfahren, bei dem die Kommunikation zwischen System und Mensch mittels Sprache stattfindet. Anstatt mit ausgedruckten Listen oder Datenfunkterminals arbeitet der Kommissionierer einfach mit einem Headset.

Die Vorteile eines solchen Voice-Systems hat auch der Logistiksoftwarespezialist inconso aus Bad Nauheim erkannt und weiterentwickelt. Zusammen mit SemVox ist eine einfach zu bedienende und vielseitige Lösung entstanden. Das Voice Management System inconsoVMS ist vollständig in das Warehouse Management System inconsoWMS integriert und bildet die Basis für diverse Sprachanwendungen im Lager. Durch den modularen Aufbau nutzt das System inconsoVMS die vorhandenen Komponenten von inconsoWMS und steuert beispielsweise die beleglose Kommissionierung über Sprachanweisungen anhand der übertragenen Kommissionierdaten. Ausgestattet mit einem Voice Terminal wird der Mitarbeiter bei der Kommissionierung von Platz zu Platz geführt und erhält seine Kommissionier-Anweisungen per Sprachausgabe. Die Bestätigung des Kommissionier-Vorgangs erfolgt durch die Spracheingabe des Mitarbeiters, wobei die Daten in Echtzeit im Warehouse Management System inconsoWMS verarbeitet werden.

Hände und Augen bleiben beim Kommissionieren frei. Die Mitarbeiter können sich bei der Arbeit besser auf das Wesentliche konzentrieren, und die Unfallgefahr sinkt, da die Mitarbeiter ihr Umfeld intuitiv besser beobachten können. Zudem sinkt die Fehlerquote im Vergleich zum Kommissioniervorgang mittels Pickzettel, sodass die Kommissionierleistung insgesamt messbar höher ist. Die proaktive Unterstützung durch die intelligente Dialog-Engine von SemVox ODP S3 macht es möglich.

Das System kann ohne große Aufwände erweitert und für kundenindividuelle Lösungen angepasst werden. Das bedeutet, dass man nicht den Programmcode der Anwendung verändern muss, sondern mittels der ODP Workbench sehr leicht Anpassungen im Voice User Interface (Eingabemöglichkeiten, Systemreaktionen) vornehmen kann. ODP S3 erlaubt es, Dialog-Bundles und Lokalisierungen anzulegen und zu verwalten, sodass man ein Repository an Pick-by-Voice Sprachschnittstellen in verschiedenen Zielsprachen anlegen kann, die jedem Kundenwunsch gerecht werden.

Für die Pick-by-Voice Anwendung kommen robuste mobile Endgeräte (Enterprise-Geräte) mit Android KitKat (4.4.x) zum Einsatz. Die Anwendung besitzt ein HTMLT5-Frontend mit Apache Cordova Plug-in. Die Rollouts sind auf den Gerätetypen Zebra TC70 und WT42 mit kabelgebundenem Headset geplant. Als Sprachen werden Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Slowenisch, Slowakisch, Tschechisch, Ungarisch, Serbisch, Kroatisch und Bosnisch unterstützt.

