integral baut sein IT-Expertenteam weiter aus – Dr. Andreas C. Müller wird neuer Senior Consultant

Die Dortmunder Unternehmensberatung integral logistics GmbH & Co. KG hat ihr Beratungsteam um Dr. Andreas C. Müller erweitert.

Der Schwerpunkt seiner künftigen Tätigkeit liegt in der Weiterentwicklung des IT-Kompetenzgebietes.

Müller verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich der IT-Logistik für Unternehmen unterschiedlicher Branchen. Schwerpunkte seiner bisherigen Tätigkeiten waren unter anderem IT-Gesamtplanungen, Anforderungs- & Prozessanalysen sowie Strategieentwicklungen für namhafte internationale Firmen.

Nach seinem Studium und der Promotion der Elektrotechnik war Dr. Andreas C. Müller zunächst beim Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik sowie bei der Hewlett-Packard GmbH beschäftigt. Zuletzt war Müller bei der SSI Schäfer Noell GmbH in Dortmund als Projektmanager tätig.

„Wir freuen uns, dass wir mit Dr. Andreas C. Müller einen Experten aus dem IT-Segment für unser Team gewinnen konnten. Mit dieser Neueinstellung untermauern wir erneut unseren Wachstumskurs im Bereich der Logistik-Beratung“, sagen Guido Lehrke und René Koch, Geschäftsführer der integral logistics GmbH & Co. KG.

Ein weiterer personeller Zugang ist Viktoria Gorte, die nach Ihrem Studium der Logistik an der TU Dortmund bereits Berufserfahrungen bei der SSI Schäfer Noell GmbH in der Abteilung IT Projects sammeln konnte. Die 28-Jährige ist ab sofort als Consultant für die integral logistics GmbH & Co. KG tätig.