integral baut sein IT-Expertenteam weiter aus

Dr. Andreas C. Müller wird neuer Senior Consultant

Die Dortmunder Unternehmensberatung integral logistics GmbH & Co. KG hat ihr Beratungsteam um Dr. Andreas C. Müller erweitert. Der Schwerpunkt seiner künftigen Tätigkeit liegt in der Weiterentwicklung des IT-Kompetenzgebietes.

Müller verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich der IT-Logistik für Unternehmen unterschiedlicher Branchen. Schwerpunkte seiner bisherigen Tätigkeiten waren unter anderem IT-Gesamtplanungen, Anforderungs- & Prozessanalysen sowie Strategieentwicklungen für namhafte internationale Firmen.

Nach seinem Studium und der Promotion der Elektrotechnik war Dr. Andreas C. Müller zunächst beim Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik sowie bei der Hewlett-Packard GmbH beschäftigt. Zuletzt war Müller bei der SSI Schäfer Noell GmbH in Dortmund als Projektmanager tätig.

„Wir freuen uns, dass wir mit Dr. Andreas C. Müller einen Experten aus dem IT-Segment für unser Team gewinnen konnten. Mit dieser Neueinstellung untermauern wir erneut unseren Wachstumskurs im Bereich der Logistik-Beratung“, sagen Guido Lehrke und René Koch, Geschäftsführer der integral logistics GmbH & Co. KG.

Ein weiterer personeller Zugang ist Viktoria Gorte, die nach Ihrem Studium der Logistik an der TU Dortmund bereits Berufserfahrungen bei der SSI Schäfer Noell GmbH in der Abteilung IT Projects sammeln konnte. Die 28-Jährige ist ab sofort als Consultant für die integral logistics GmbH & Co. KG tätig.

2003 in Dortmund gegründet, berät integral Kunden aus Handel, Dienstleistung und Industrie in allen Fragen der Logistik und des Supply Chain Managements. Unser Leistungsspektrum reicht von der strategischen Beratung bis zum Projektmanagement bei komplexen Logistikprojekten. Dabei stehen eine umfassende Prozessgestaltung und die daraus resultierenden technischen Einrichtungen und IT-Systeme im Fokus unserer Beratungs- und Planungstätigkeiten. Strategische Beratung auf dem Feld der Logistik beinhaltet für uns die Strukturorganisation der gesamten Supply Chain, auch unter dem Einschluss des Wettbewerbsumfeldes unserer Kunden. Für Unternehmen bedeutet eine Neuausrichtung der Logistik die Chance, Komplexität auf wesentliche Elemente zu reduzieren und durch die so gewonnene Flexibilität einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Die methodische Vorgehensweise von integral zeichnet sich durch schnellere Realisierungszeiten, geringere Planungskosten und effizientere Systeme aus. Wir sorgen – durch die Kombination von Beratung, Konzeption und geeignetem Softwareeinsatz – für Klarheit und Transparenz in der gesamten Versorgungskette. Der Einsatz neuester Technologien in Verbindung mit modernsten IT Systemen ermöglicht es unseren Kunden in Ihren Branchen Marktrends zu setzen. Durch die erworbene Qualitäts- und Kostenführerschaft wird somit ein langfristiger Unternehmenserfolg garantiert. In der Phase der Implementierung von Logistiksystemen unterstützen wir durch professionelles Projektmanagement, das gekennzeichnet ist durch Beharrlichkeit und Arbeit am Detail. Tausende von Einzelentscheidungen werden so gesteuert, dass die Projektziele gewährleistet sind und sich das Logistiksystem auch in Zukunft den flexiblen Marktanforderungen anpassen lässt. Unsere Methodik geht von einer ganzheitlichen, prozessorientierten Sicht auf logistische Systeme aus und wird mit einer strategischen und technologischen Beratung kombiniert. Diese Vorgehensweise ist ein Garant für einen messbaren Mehrwert für unsere Kunden.