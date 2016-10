integral erweitert ihr Expertenteam – Annette Papior wird neuer Senior Consultant

Mit Annette Papior holt die Dortmunder Unternehmensberatung integral logistics GmbH & Co. KG einen weiteren Senior Consultant ins Team. Der Schwerpunkt ihrer zukünftigen Tätigkeit liegt in der logistischen Beratung und der Erweiterung des Geschäftszweiges Fashion und Handel.

Zuvor war Papior bei der Engbers GmbH & Co KG in der Geschäftsleitung tätig und verantwortete die Bereiche Logistik, IT, Warensteuerung, Personal und Finanzen. Die Diplom-Kauffrau verfügt über knapp 30 Jahre Erfahrung im Industrie-, Handel-, Fashion-, Finanz- und Planungsbereich, sowie über 15 Jahre Erfahrung im Supply Chain Management.

„Es ist für uns ein absoluter Glücksfall, dass wir unser Team mit Annette Papior verstärken konnten. Unsere wachsende Kundschaft wird sehr von ihrer Expertise profitieren“, freuen sich Guido Lehrke und René Koch, Geschäftsführer der integral logistics GmbH & Co. KG.