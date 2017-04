Intel erreicht Effizienzsteigerung von 29% mit Ubimax Pick-by-Vision Lösung xPick

Im Rahmen eines Pilotprojektes setzt Intel die von Ubimax entwickelte Pick-by-Vision Kommissionierlösung „xPick“ erfolgreich in seinem Verteilerzentrum in Arizona ein. Bereits nach einer kurzen Einarbeitungsphase konnte die Kommissionierzeit pro Box um 29 Prozent reduziert werden. Die auf Intel® Recon Jet™ Pro Smart Glass implementierte xPick Lösung sorgte für eine signifikante Beschleunigung des Kommissionierprozesses. Darüber hinaus konnten Einarbeitungszeiten und die Fehlerrate reduziert und die Ergonomie optimiert werden.

Intel pilotiert die Pick-by-Vision Lösung xPick erfolgreich in seinem globalen Verteilerzentrum in Chandler, Arizona (USA). Die Kommissionierer wurden mit Intel® Recon Jet™ Pro Smart Glasses, Pick-by-Vision Lösung xPick und Ringscannern ausgestattet. Während des 2-monatigen Pilotprojektes wurden den Lagerhausarbeitern identische Arbeitsaufträge zugewiesen – eine Werkergruppe bearbeitete die Bestellungen mit konventionellen Handscannern, während der andere Teil Datenbrillen in der Kommissionierung einsetze. Innerhalb kürzester Zeit konnten mit Vision Picking die Prozessgeschwindigkeit erhöht und die Fehlerrate, Stillstände und Schulungszeit minimiert werden. Bereits nach einer kurzen Einarbeitungsphase konnte Intel die Pickzeit pro Box um 29 Prozent reduzieren.

Percy Stocker, COO von Ubimax, erläutert die Vorteile gegenüber konventionellen Handscannern: „Die Bereitstellung kontextrelevanter Information im direkten Sichtfeld des Werkers und die Möglichkeit, intuitiv und freihändig zu arbeiten, unterscheidet unsere xPick Lösung klar von den oftmals komplizierten Handscannern.“ Chelsea Graf, Enterprise Wearables Direktorin bei Intel, erklärt: „Der echte Nutzen von Intel® Recon Jet™ Pro und xPick besteht darin, dass zusätzliche Werker in Spitzenzeiten ohne langwierige Einarbeitungsprozesse sofort eingesetzt werden können.“ Bereits beim ersten Vision-Picking Einsatz ohne vorheriges Training konnte eine Effizienzsteigerung von 15 Prozent im Vergleich zur Nutzung von Handscannern erreicht werden.

Dank des freihändigen Arbeitens und der intuitiven grafischen Benutzeroberfläche im direkten Sichtfeld des Werkers wurde die Auftragsbearbeitung signifikant beschleunigt, bei zeitgleicher Verringerung der Fehlerrate. Quittierungen mithilfe von leichten Fingerscannern trugen dabei gleichermaßen zur Effizienzsteigerung wie zur verbesserten Ergonomie bei. Insbesondere der Tragekomfort der Intel® Recon Jet™ Pro Smart Glass, die positiven Auswirkungen des freihändigen Kommissionierens, sowie die intuitive Bedienung von xPick wurden von den Werkern geschätzt.

Das gemeinsame Pilot-Projekt beleuchtet das enorme Optimierungspotenzial in heutigen Lagerhäusern und zeigt auf, wie dieses mithilfe moderner Wearable Computing Technologien ausgeschöpft werden kann. Basierend auf den vielversprechenden Ergebnissen evaluiert Intel derzeit die Implementierung der Kommissionierlösung xPick in weiteren Lagerhäusern weltweit.

Video zum Pilot-Projekt:

Event: xPick auf Intel® Recon Jet™ Pro Smart Glasses kann vom 10. Mai bis zum 12. Mai 2017 auf der EWTS in San Diego (USA) getestet werden.

Über Ubimax Inc.

Ubimax ist führender Hersteller vollständig integrierter industrieller Wearable Computing Lösungen, die auf Basis neuester tragbarer Computertechnologien industrieübergreifende Geschäftsprozesse verbessern. Die Enterprise Wearable Computing Suite umfasst „xPick“ für die Kommissionierung, „xMake“ für Fertigungs- und Qualitätssicherungsprozesse, „xInspect“ für Service- und Wartungstechniken, sowie „xAssist“ für Remote Support Services.

Mit internationalen Standorten in Deutschland, den USA und Mexiko und über 10 Jahren Erfahrung in den Bereichen Wearable Computing, Augmented Reality, Mixed Reality und Sensor Systems, bedient Ubimax heute mehr als 100 Kunden und positioniert sich als klarer Marktführer. www.ubimax.com

Über Intel

Intel (NASDAQ: INTC) entwickelt und produziert die grundlegenden Techniken, die weltweit die Basis für Computer bilden. Intel erweitert die Grenzen der Technologie und ermöglicht die faszinierendsten Dinge der Zukunft. Informationen über Intel finden Sie unter newsroom.intel.com und intel.com.