INTERSPAR eröffnet Österreichs größten Online-Shop für Lebensmittel

INTERSPAR erweitert den Online-Shop interspar.at jetzt um das größte Lebensmittel-Sortiment Österreichs. Ab sofort können Online-Shopper rund um die Uhr aus rund 20.000 Artikeln auswählen und für sich von Mitarbeitern einkaufen lassen. Zugestellt wird vorerst in Wien und Umgebung, zukünftig rund um große INTERSPAR-Märkte in allen Bundesländern. Bei Bestellung bis 12.00 Uhr erfolgt die Lieferung noch am selben Tag bis zur Haustüre oder zu praktischen Abholboxen. Die Service-Pauschale für Zustellung kostet 4,90 Euro und für die Abholbox 1,- Euro. Ab einem Einkaufswert von 100,- Euro entfällt diese Service-Pauschale.

„Sie bestellen von der Couch oder von unterwegs aus unserem Angebot von rund 20.000 Artikeln, unsere eigens geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen für Sie einkaufen und bringen Ihnen die Lebensmittel bis an die Haustüre“, so einfach beschreibt INTERSPAR Österreich Geschäftsführer Mag. Markus Kaser den neuen INTERSPAR-Onlineshop für Lebensmittel und Artikel für das tägliche Leben.

Start zum Beginn des Booms

„Wir waren Pioniere im österreichischen Online-Shopping und haben mit der weinwelt.at bereits vor 16 Jahren einen heute höchst erfolgreichen und professionellen Online-Shop aufgebaut. Diese Professionalität können wir jetzt auch für frische Lebensmittel garantieren – trotz höherer Komplexität durch Same-Day-Logistik, Sortimentsvielfalt und verschiedener Temperaturzonen. Wir starten mit dem besten Shop, den Österreich je gesehen hat“, ist SPAR-Vorstandsvorsitzender Dr. Gerhard Drexel überzeugt. „Mit Steigerungsraten von jährlich 25 Prozent in Österreich sehen wir genau jetzt den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg auch in diesem Segment als Ergänzung zu unseren stationären Märkten. Wie unsere anderen Online-Angebote werden auch Lebensmittel unter interspar.at verkauft – in dieser Vertriebslinie haben wir die nötige Kompetenz gebündelt, sind bereits für das umfangreichste Sortiment bekannt und die INTERSPAR-Märkte bieten den nötigen Platz für die Logistik“, so Dr. Drexel weiter.

Volles INTERSPAR-Angebot und -Service

Ab sofort bietet INTERSPAR Sortiment und Service der Hypermärkte auch online an: Grundnahrungsmittel, erntefrisches Obst und Gemüse – nicht nur abgepackt, sondern auch lose, frisch aufgeschnittene Feinkost und auch Tiefkühl-Produkte können online bestellt und vorerst im Raum Wien zugestellt werden. „Bisher einzigartig ist, dass wir nicht nur fertig verpackte Artikel, sondern auch beispielsweise Käse, Fleisch und Fisch aus der Bedienung anbieten. Auch die Spezialitäten lokaler Erzeuger der jeweiligen Region, über 800 Gewürze und Kräuter oder eine Riesenauswahl an Craft Beer und Urban Drinks sind in unserem Online-Shop bestellbar“, erklärt Markus Kaser. Komplettiert wird das Sortiment durch Produkte des täglichen Bedarfs wie Artikel für Kleinkinder, Haushalt, Kosmetik, Hygiene und Tiernahrung. Von den insgesamt rund 20.000 bestellbaren Artikeln sind rund drei Viertel Lebensmittel und werden ergänzt durch Produkte für Haushalt und Hygiene sowie Artikel für das tägliche Leben wie Bürobedarf oder Elektromaterial.

Einfache Bestellung, persönlich eingekauft

Schnell, intuitiv und einfach ist die Bestellung für Kunden – und das auf allen Geräten vom PC bis zum Smartphone. Auf interspar.at können Lebensmittel per Schlagwort gesucht, anhand von vordefinierten Ernährungsvorlieben wie bio oder vegetarisch gefiltert und mit nur wenigen Klicks bestellt werden. „Bei Feinkost, Fleisch, Obst und Gemüse geben Sie einfach das gewünschte Gewicht an. Während des gesamten Einkaufs ist der Warenkorb mit den bereits gewählten Produkten und dem Gesamtbetrag sichtbar – für besseren Überblick und schnelle Änderungen. Natürlich verfügt der Shop über Funktionen wie Einkaufslisten, Favoriten und entspricht höchsten Sicherheitsstandards“, so Markus Kaser. Bezahlt werden kann online per Kreditkarte, PayPal, Sofortüberweisung oder per Rechnung oder an der Haustüre mit Bankomat oder Kreditkarte. Bestellungen, die bis 12 Uhr mittags eingehen, werden noch am selben Tag im gewünschten Zwei-Stunden-Zeitfenster ausgeliefert – an die Haustür im Raum Wien und Umgebung oder an eine Abholbox wie beim Donauzentrum und der SCS, für die Selbstabholung zum Beispiel am Heimweg.

Sichere Lieferung dank eigens entwickelter Logistik

Ausgeliefert werden die Bestellungen von den beiden INTERSPAR-Hypermärkten im Wiener Donauzentrum und der SCS aus. Bereits beim Einkauf im Markt werden Produkte aus Kühlung und Tiefkühlung in Kühlboxen gesammelt und auch die Lieferautos und Abholboxen sind gekühlt. „Unsere Transporter wurden von unseren Logistik-Experten gemeinsam mit externen Nutzfahrzeug-Spezialisten eigens entwickelt und verfügen über getrennte Temperaturzonen für ungekühlte und gekühlte Lebensmittel. Diese Innovation ist so einzigartig, dass die Autos auf der Internationalen Autoausstellung IAA in Hannover ausgestellt werden“, so Markus Kaser. Vorerst liefern zehn solche Transporter die Bestellungen in Wien aus. In den Abholboxen kann die Temperatur in jedem der Fächer gesondert geregelt werden, um auch hier die verlässliche Kühlung der Lebensmittel bis zur Abholung sicherzustellen.

Voller Kundenservice bis zur Haustüre

INTERSPAR-Mitarbeiter suchen im Markt alle bestellten Produkte aus, wie wenn Kunden selbst einkaufen gehen würden. „Sollte trotzdem ein Produkt nicht den Erwartungen unserer Kunden entsprechen, können sie es direkt an der Haustüre zurückgeben und es wird von der Rechnung abgezogen“, weiß Markus Kaser. Auch Leergut aus vorherigen Bestellungen nehmen die Zusteller wieder retour.

Weiterer Ausbau in Österreich

Nach dem Start in Wien wird INTERSPAR das Online-Angebot sukzessive in Landeshauptstädten rund und Regionen um große INTERSPAR-Hypermärkte ausweiten. Insgesamt werden durch den Online-Shop über 100 neue Arbeitsplätze geschaffen.

INTERSPAR – Österreichs führender Hypermarktbetreiber

Die INTERSPAR Gesellschaft m. b. H. ist in Österreich Marktführer im Bereich der Hypermärkte und ist als Tochtergesellschaft der SPAR Österreichische Warenhandels-AG ein hundertprozentig österreichisches Unternehmen. INTERSPAR betreibt in Österreich 72 INTERSPAR-Standorte und über 80 Gastronomie-Betriebe (inklusive Café Cappuccino und Maximarkt). Der erste INTERSPAR wurde 1970 eröffnet. Bei INTERSPAR ist mit 50.000 Food- und Non-Food-Produkten ALLES DA DA DA für das tägliche Leben. Das Sortiment wird zudem in jedem Standort ergänzt durch eine feine Auswahl an besonderen Produkten lokaler Produzenten.

