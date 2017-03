Jetzt bewerben: MBA + Strategic Purchasing & Supply Chain Management

Die Gestaltung der weltweiten Lieferketten entscheidet über den Erfolg von Unternehmen. Kaum ein anderer Unternehmensbereich wird in Zukunft mehr qualifizierte Experten benötigen als Einkauf und Supply Chain Management. Besonderes Rüstzeug bietet der berufsbegleitende Fernlehrgang „Master of Business Administration (MBA) + Strategic Purchasing & Supply Chain Management“.

Die Teilnehmer belegen zwei Studienprogramme gleichzeitig: den Präsenzteil der BMÖ-Akademie (Wien) in Strategic Purchasing & Supply Chain Management (mit betreuter Masterthesis in Einkauf und SCM) sowie den für die Erlangung des akademischen Grades eines Master of Business Administration (MBA) erforderlichen Fernlehrgang bei der KMU-Akademie (Linz). Die Graduierung zum MBA erfolgt über die Middlesex University, eine der führenden Fernlehruniversitäten.

Wesentliche Lehrinhalte des MBA-Fernstudiums: VWL/BWL, Organisation und Management, Finanzmanagement, Personalmanagement, Wirtschaftsrecht und Marketing. Das Präsenzstudium Strategic Purchasing & SCM umfasst u.a. strategisches Einkaufs- und Lieferantenmanagement und Sourcing, rechtliche Grundlagen, Controlling sowie IT- und Informationsmanagement in Einkauf und SCM.

Das Studium umfasst mindestens vier Vorlesungssemester und muss innerhalb von sieben Jahren abgeschlossen sein. Es besteht die Möglichkeit Auslandsmodule an internationalen Partneruniversitäten zu absolvieren. Teilnahmevoraussetzungen: akademischer Abschluss und zwei Jahre Berufserfahrung oder Reifeprüfung und vier Jahre Berufserfahrung oder abgeschlossene Ausbildung und sechs Jahre Berufserfahrung.

Gebühren:

Präsenzunterricht Strategic Purchasing & SCM (BMÖ-Akademie):

EUR 8.500,- (zzgl. 20%. MwSt.)

MBA-Studium (Middlesex University/KMU-Akademie):

EUR 8.800,- (MwSt. befreit)

BMÖ-Präsenzlehreinheiten Strategic Purchasing & SCM:

5 Module an je 4 Tagen in den Jahren 2017 und 2018 (Graduierung 12/2018)

Dieser Teil ist auch separat buchbar (ohne akademischen Abschluss/ohne Erlangung des MBA Grades).

Bewerbungsschluss: 31.07.2017

Start: Herbst 2017

Programm: http://www.einkaufs-mba.at