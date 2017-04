Kapsch beteiligt sich an Data Science Spezialist AIMC Advanced Information Management Consulting

Die österreichische Firma AIMC ist im schnell wachsenden Bereich Data Science an der Schnittstelle zwischen Big Data und Business tätig.

Kapsch BusinessCom hat mit Februar 2017 einen 25-prozentigen Anteil an der Advanced Information Management Consulting GmbH (AIMC) erworben. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und ist im Bereich Data Science tätig. Acht hoch spezialisierte Mitarbeiter arbeiten daran, aus großen Datenmengen Informationen zu generieren und Handlungsempfehlungen abzuleiten, die Unternehmen befähigen, effizienter zu agieren. AIMC hat sich auf Content Analytics, Predictive Analytics und Similarity Analytics spezialisiert. Darüber hinaus ist AIMC Lizenzpartner von IBM Watson und Kooperationspartner von Oracle für die statistische Entwicklungsplattform R. Ein Schwerpunkt der Tätigkeit liegt derzeit im medizinischen Consulting, wo AIMC die selbstlernende Wissensplattform Medical Content Analytics entwickelt hat, die mit der Unterstützung von IBM Watson beispielsweise auch unstrukturierte Arztbriefe lesen und auswerten kann.

Big Data: 2,5 Quintillionen Bytes pro Tag

„Jeden Tag werden 2,5 Quintillionen Bytes an Daten (dies entspricht einer Potenz von 10 hoch 30) erzeugt. Durch das Sammeln, Aufbereiten, Analysieren und Visualisieren dieser Daten lassen sich in vielen Branchen Zeit und Kosten sparen. Wir bedienen uns innovativer Analysetools und entwickeln Abfragen, die aus unübersichtlichen Datenmengen wertvolle Informationen destillieren. Anschließend werden Hypothesen gemeinsam mit dem Kunden abgeleitet, welche statistisch überprüft und für das Management als Entscheidungsgrundlage aufbereitet werden. Produkte und Prozesse werden optimiert und neue Geschäftsmodelle können dadurch erschlossen werden“, erläutert Mag. Martin Weigl, Geschäftsführer von AIMC.

Beispiele aus der Praxis sprechen für den Erfolg des Unternehmens: In der Fertigungsindustrie können durch Predictive Analytics Maschinen gewartet werden, noch bevor sie ausfallen. Kognitives Computing befähigt Computer, menschliches Verhalten zu erlernen und so etwa Arbeitsprozesse selbsttätig zu imitieren oder als Chat-Bot Verkaufs- und Service-Prozesse zu unterstützen. Cross-Selling und Recommender-Systeme sagen Kundenwünsche voraus und heben den Umsatz in Online-Shops und Fast-Food-Restaurants, Fraud Detection Modelle erkennen Betrugsversuche in Echtzeit.

„AIMC ist die perfekte Ergänzung in unserem digitalen Ecosystem“, freut sich Mag. Jochen Borenich, Vorstand Kapsch BusinessCom. „Bei allen Digitalisierungsprojekten und IoT-Lösungen geht es letztendlich darum, Daten zu generieren und auszuwerten, um daraus Handlungen und Aktivitäten abzuleiten. Auch personenbezogene Daten aus unterschiedlichsten Quellen zusammenzuführen und sinnvoll zu interpretieren, ist die zukünftige Aufgabe solcher Data Scientists. Wir haben bereits einige gemeinsame Projekte in der Pipeline im Kontext von Industrie 4.0, im Gesundheitswesen ebenso wie im Tourismussektor“, gibt Borenich einen Ausblick auf die geplante Zusammenarbeit von Kapsch mit AIMC.

Kapsch BusinessCom ist ein Unternehmen der Kapsch Group. 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erzielten im Geschäftsjahr 2015/16 einen Umsatz von rund 320 Mio. EUR. Das umfangreiche Lösungsportfolio des führenden Digitalisierungspartners in Österreich und CEE umfasst Technology Solutions für stabile, intelligente und vor allem sichere ICT-Infrastruktur, Facility Solutions für smarte Gebäude- und Sicherheitstechnik sowie Multimedia und Business Services für Outsourcing und innovative Digitalisierungslösungen mit Branchenfokus. Mit dem Ansatz „Consult, Deploy, Operate“ ist Kapsch in der Lage, den gesamten Lebenszyklus von ICT-Lösungen bei seinen Kunden abzudecken. Kapsch arbeitet herstellerunabhängig und setzt die jeweils besten Technologien weltweit führender Anbieter wie beispielsweise Cisco, HP oder Microsoft ein und kombiniert diese mit Lösungen aus seinem Partnernetzwerk an Forschungseinrichtungen und Applikationsanbietern. Kapsch BusinessCom hat über 17000 Kunden – darunter etwa OMV, Allianz, ORF, Erste Bank, Vodafone oder ÖBB – und betreut diese lokal wie auch global in rund 40 Ländern.

