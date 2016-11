Katja Bodner verstärkt als CFO das Management-Team von DHL Paket (Austria) GmbH

Mit der Betriebswirtin Katja Bodner (43) gewinnt das Tochterunternehmen der Deutsche Post DHL Group eine ausgewiesene Branchenspezialistin. Die gebürtige Kärntnerin bringt mehr als 16 Jahre Erfahrung im Finanzbereich für Logistikunternehmen im In- und Ausland mit. Zuletzt war die Finanz-Expertin als Finance and Administration Director bei TNT Express Deutschland tätig und hatte im Zuge dieser Aufgabe die kaufmännische Leitung der TNT Deutschland, sowie die kaufmännische Geschäftsführung von zahlreichen Tochterunternehmen inne.

Neben ihrer fundierten beruflichen Qualifikation bringt die neue Finanzchefin zahlreiche internationale Zusatzausbildungen mit: So kann Bodner neben ihrem BWL Studium auf eine Ausbildung zur zertifizierten Controllerin, den IFRS Lehrgang am WIFI, ein Postgraduate Management Development Programme in UK sowie ein IMD World Class Leadership Program in Lausanne und Shanghai verweisen.

Als CFO zeichnet sich Bodner nunmehr für die Finanzgeschicke von DHL Paket (Austria) verantwortlich. Das Unternehmen ist seit September 2015 am österreichischen Markt aktiv und hat sich auf die Bedürfnisse von E-Commerce-Kunden und Paketempfänger fokussiert. Durch den Aufbau einer hervorragenden Infrastruktur und Flexibilität in der flächendeckenden Zustellung konnte sich das junge Unternehmen bereits bestens am heimischen Paketmarkt etablieren.

Katja Bodner folgt in der Position auf Patrick Wolf, der nach Deutschland zurückkehrt und innerhalb des Konzerns die Funktion des CFO der DHL Delivery GmbH mit Sitz in der Bonner Zentrale bekleidet.

„Ich freue mich sehr auf die extrem spannende Aufgabe in einem sehr aufstrebenden Unternehmen. Wir werden unser erklärtes Ziel, die Position als Nummer 2 am heimischen Paketmarkt zu festigen, intensiv verfolgen. Insgesamt investiert DHL Paket einen dreistelligen Millionenbetrag in Österreich. Somit ist es enorm wichtig, strategisch sinnvolle Entscheidungen zu treffen, um langfristig erfolgreich zu sein“, fasst Bodner ihre neue Herausforderung zusammen.

Quelle: APA/OTS Wirtschaft