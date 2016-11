KEP-Branche bleibt 2016 auf Wachstumskurs

„Die Kurier-, Express- und Paket-Branche (KEP) freut sich über ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2016“, sagt Florian Gerster, Vorsitzender des Bundesverbandes Paket und Expresslogistik (BIEK). Im ersten Halbjahr 2016 ist ein Anstieg des Sendungsvolumens im deutschen KEP-Markt von 6,8 Prozent zu verzeichnen.

Getragen wird das Wachstum vor allem vom Anstieg bei den Paketsendungen um 7,5 Prozent. Auch die Express- und Kuriersendungen konnten um 3,3 Prozent zulegen. Das ist das Ergebnis der Marktanalyse der KE-Consult Kurte&Esser GbR im Auftrag des Bundesverbandes Paket und Expresslogistik.

Damit werden rechnerisch täglich über 500.000 Sendungen mehr als im vergangenen Jahr transportiert. „Diese positive Entwicklung zeigt einmal mehr die Aufnahme- und Leistungsfähigkeit der Infrastrukturnetze und die Qualität der Dienstleistungen der KEP-Unternehmen“, so Florian Gerster.

Auch im bevorstehenden Weihnachtsgeschäft ist mit starken Zuwächsen von zehn bis zwölf prozent bei den B2C-Sendungen im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen. In der Weihnachtszeit werden somit zu Spitzenzeiten deutlich mehr als 15 Millionen Sendungen an einem einzigen Tag in den Netzen der Unternehmen befördert. Um dieses Sendungsvolumen zu bewältigen, werden in diesem Jahr bis zu 25.000 Aushilfskräfte bei den Unternehmen beschäftigt.

Vor dem Hintergrund der Entwicklungen im bisherigen Jahresverlauf ist für das gesamte Jahr 2016 mit deutlich mehr als 3,1 Milliarden Sendungen und einem Umsatzanstieg auf über 18 Milliarden Euro zu rechnen, so ein weiteres Ergebnis der Analyse von KE-Consult. Die genauen und detaillierten Ergebnisse zum KEP-Markt wird der Bundesverband Paket und Expresslogistik wieder im kommenden Mai in der KEP-Studie 2017 der Öffentlichkeit vorstellen.

Quelle + Bildquelle: BIEK

Quelle: mylogistics.net