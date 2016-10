KNAPP am 33. Deutschen Logistik-Kongress mit Logistik 4.0

Mit Flexibilität und Investitionssicherheit zu einer erfolgreichen Logistik 4.0



Logistik gilt als das Rückgrat der Industrie 4.0. Entscheidende Wettbewerbsfaktoren sind Geschwindigkeit, Präzision, Flexibilität und Verfügbarkeit. Durch die dynamischen Veränderungen, denen der Markt und die Geschäftsprozesse unterliegen, und die damit verbundene immer geringere Planbarkeit, ist vor allem die Investitionssicherheit von großer Bedeutung. Damit sind ultimative Flexibilität und Investitionssicherheit entscheidend für eine erfolgreiche Logistik 4.0. Der neuen Shuttle-Generation von KNAPP gelingt die Kombination der so gegensätzlichen Anforderungen der Industrie 4.0.

Jetzt schon sind mehr als 300 Shuttle-Systeme mit rund 20.000 Shuttles weltweit bei KNAPP-Kunden in Betrieb. Mit der neuen Shuttle-Generation gelingt der Sprung in die dritte Dimension. Neben vertikalen und horizontalen Fahrbewegungen können die Shuttles nun multidirektionale Bewegungen durchführen. Zusätzlich können die Shuttles Regalebenen wechseln oder sogar die Grenzen der Regale verlassen. Freifahrende Shuttles, wie das Open Shuttle, bewegen sich auf freien Fahrwegen und decken so komplexe Transportnetzwerke innerhalb des Lagers ab. Damit ergeben sich zahlreiche neue Möglichkeiten und Anwendungsgebiete, um Prozesse zu verdichten, zu vereinfachen und zu vernetzen.

Über KNAPP:

Seit Gründung 1952 ist Österreich Heimat für die Technologieschmiede KNAPP. Zahlreiche Innovationen sind von der Firmenzentrale in Hart bei Graz und den Standorten Leoben (KNAPP Systemintegration) und Dobl (KNAPP Industry Solutions) um die Welt gegangen. In Deutschland erweitert KNAPP durch die Beteiligung an der KHT-Apostore-Gruppe sein Portfolio in der Healthcare Supply Chain und setzt auf die Fashionlogistik-Kompetenz seines Tochterunternehmens Dürkopp Fördertechnik aus Bielefeld.

