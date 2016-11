KNAPP: „smart warehouse“ für innovative Arbeitsplatzversorgung

Weg von der Supply Chain, hin zur Value Chain: Ziel von Logistik 4.0 ist das ressourceneffiziente, intelligente Lager. Das „smart warehouse“ generiert optimalen Mehrwert entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Zentrales Element ist die optimale Versorgung der Arbeitsplätze. KNAPP setzt schon seit Jahren auf das Ware-zur-Person-Prinzip und stellt neben der ausgereiften Pick-it-Easy-Arbeitsplatzserie eine breite Shuttle-Palette zur innovativen Versorgung der Arbeitsplätze zur Verfügung.

Ware-zur-Person- Prinzip: Schlüsselfaktor beim Kommissionieren

Die Zeiten, in denen Mitarbeiter mit Papierzetteln durch lange Regalgänge laufen und Aufträge Stück für Stück zusammensuchen sind vorbei: Kleine Losgrößen, Zeit- und Kostendruck durch just-in-time-Lieferungen, hohen Sequenzierungsgrad oder shop-friendly-delivery und nicht zuletzt die hohe körperliche Belastung für die Mitarbeiter machen die Person-zur-Ware-Kommissionierung für die meisten logistischen Anwendungen unrentabel und nicht mehr zeitgemäß.

Bereits seit Jahren setzt KNAPP deswegen mit seiner Pick-it-Easy-Arbeitsplatzserie auf das Ware-zur-Person-Prinzip – dies steigert Effizienz, reduziert Fehler und entbindet die Mitarbeiter von unergonomischen Tätigkeiten. Der Schlüssel zu einer optimalen Auftragsbearbeitung ist die zeitoptimierte Versorgung der Arbeitsplätze mit Ware. Dabei kommt es vor allem auf die richtige Kombination und harmonische Vernetzung von Lagersystem, Transportsystem und Kommissioniersystem an.

Smart Shuttles für eine effiziente Arbeitsplatzversorgung

Bei der Auswahl des passenden Technologiemix stehen die Anforderungen wie Leistung, Flexibilität, Skalierbarkeit, räumliche Gegebenheiten oder logistische Anforderungen an das System im Vordergrund. Nur, wenn die richtigen Basistechnologien sinnvoll miteinander kombiniert und die Prozesse auf die Anforderungen abgestimmt sind, kann ein System optimale Leistung erzielen. Immer häufiger sind auch die Lagerbereiche von den Kommissionier- und Montagebereichen räumlich getrennt angeordnet. Diese Distanzen können aufgrund der Platzverhältnisse oft nicht mit Stetigförderern verbunden werden und erfordern eine dynamische Lösung. Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung und Expertise im Shuttle-Bereich stellt KNAPP mit den Smart Shuttles ein innovatives Lösungsportfolio für die effiziente Arbeitsplatzversorgung zur Verfügung.

Maximale Flexibilität mit dem Open Shuttle bei Würth und SPAR

Die freifahrenden Open Shuttles decken komplexe Transportnetzwerke innerhalb des Lagers ab und bedienen manuelle Arbeitsplätze oder Fördertechnik. Ganz nach dem Motto: „Der Schwarm ist dort, wo die Arbeit ist“, kommunizieren die Open Shuttles untereinander und verteilen Aufträge autonom untereinander. Durch die flexible Bauweise ohne Schienen sind sie platzsparend und lassen sich einfach in bestehende Systeme integrieren. Auch auf Änderungen im Lager reagiert das Open Shuttle rasch – wird ein Arbeitsplatz verlegt, ist das Open Shuttle in weniger als einer Minute auf das neue Ziel eingestellt. In Kombination mit der Flurfördertechnik Streamline bietet das Open Shuttle so eine ideale Balance zwischen Flexibilität und Leistung.

Die Würth-Gruppe setzt bereits an zwei Standorten auf die flexiblen Open Shuttles. Bei Würth Industrie Service in Bad Mergentheim transportieren die Open Shuttles Ware aus dem Wareneingang zu einem Aufgabepunkt an der Fördertechnik und entlasten so das Personal. Bei Adolf Würth in Künzelsau ersetzen die Open Shuttles statische Fördertechnik und versorgen Sonderkontrollarbeitsplätze.

Beim österreichischen Lebensmittelhändler SPAR kommen Open Shuttles für Paletten zum Einsatz. Die Open Shuttles werden von einem automatischen Palettenhochregallager bedient und versorgen unter anderem die Pick-it-Easy Move-Arbeitsplätze zeitoptimiert mit Ware.

E-Paper:

E-Paper: