KNAPP: Vollautomatisch zum Frische-Kick

Bei der Kommissionierung der Frischeartikel für 150 Filialen setzt Migros Zürich seit Jänner 2017 auf die vollautomatische FAST Picking-Lösung aus dem Hause KNAPP. Das entlastet Mitarbeiter und sorgt für zeitgerechte Belieferung an den Supermarkt.

Bei Frischeartikeln zählt – wie der Name vermuten lässt – die Frische. Milchprodukte sind ein gutes Beispiel hierfür: sie müssen rasch und trotzdem behutsam kommissioniert werden, denn eingedellte Joghurtbecher sind am „Point of Sale“ nicht gerne gesehen. Die Genossenschaft Migros Zürich ist das größte Schweizer Detailhandelsunternehmen mit einem Verkaufsnetz von 104 Filialen, 25 Fachmärkten, 47 Gastrobetrieben und 11 Migros-Partnern in der Schweiz. Zum Sortiment zählen natürlich nicht nur Joghurts, sondern unzählige Artikel. Naturgemäß ist das Frischesortiment eines Supermarktes ein besonders wichtiger Bereich. Der Standort Zürich ist für die Belieferung von rund 150 Filialen zuständig. Täglich werden hier bis zu 1400 verschiedene Molkerei-, Convenience- und Gastroartikel sowie Backwaren angeliefert und filialgerecht zusammengestellt.

Müheloses Handling und vollautomatische Bearbeitung

Viele der standardisierten Migros-Gebinde und Klappboxen externer Pooldienstleister haben ein beträchtliches Gewicht, wodurch bei manueller Kommissionierung enorme physische Belastungen für die Mitarbeiter entstünden. Um diese zu umgehen und gleichzeitig einen fehlerlosen, wirtschaftlichen Kommissionierprozess zu gewährleisten, stellte Migros Zürich auf die vollautomatische Bearbeitung der Gebinde durch KNAPP um. Nicht zum ersten Mal, wie Beat Erb, Technikleiter bei der Genossenschaft Migros Zürich, bestätigt: „Da wir gute Erfahrungen mit der bereits realisierten vollautomatischen Kommissionierlösung für das Obst- und Gemüsesortiment gemacht haben, entschieden wir uns für eine weitere Lösung von KNAPP.“

FAST Picking ist ein von KNAPP entwickeltes Systemkonzept zur vollautomatischen Hochleistungskommissionierung von Standardgebinden, bestehend aus vollautomatischen Depalettier- und Palettiermaschinen und dem OSR Shuttle als Lagersystem. Bei der Depalettierung werden durch einen speziellen Split-Vorgang aus den angelieferten Originalpaletten direkt Zielgebindeeinheiten für die Filialbelieferung gebildet. Etwaige Restmengen werden depalettiert und in Tablare für die Zwischenlagerung im OSR Shuttle umgeladen. Im OSR Shuttle stehen 12 Gassen mit 12500 Stellplätzen auf 7 Ebenen für eine platzsparende Pufferung der Artikel zur Verfügung. Für den Versand erfolgt die Auslagerung der Gebinde zu den Hochleistungsstapelmaschinen in optimaler Sequenz. KiSoft Pack Master berechnet für die vollautomatisierte Palettenbildung das ideale Palettenbild. So sind die Gebinde nicht nur filialgerecht gestapelt, auch das Volumen wird optimiert. Bis zu 90.000 Gebinde pro Tag in einem Temperaturbereich von 1 bis 4°C schafft das System in der aktuellen Konstellation.

Leere Regale im Supermarkt sind das Horrorszenario der Branche, die zeitgerechte Belieferung mit Ware ein Erfolgsfaktor. Mit der neuen Hochleistungsanlage ist Migros Zürich für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet: „Die KNAPP-Automatisierungstechnologie stellt die kostengünstige und termingerechte Belieferung sicher“, so Erb zufrieden.

