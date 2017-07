Konzentration der Aktivitäten bei Haeger & Schmidt Logistics

130 Jahre nach der Gründung in Antwerpen und langjähriger Geschäftstätigkeit am Hauptsitz in Duisburg stellt sich die Unternehmensgruppe neu auf: Aus der Haeger & Schmidt International GmbH wurde mit Wirkung vom 7. Juni 2017 die Haeger & Schmidt Logistics GmbH.

Unter der neuen Marke wurden die zuvor in einem eigenständig geführten Containeraktivitäten wieder in das Unternehmen integriert. Die Kernkompetenzen der Gruppe werden bei der Haeger & Schmidt Logistic GmbH mit Sitz in Duisburg in den Divisionen Inland Navigation, Projects, Intermodal und Port Logistics gebündelt. „Damit schaffen wir alle Voraussetzungen für die kunden- und zukunftsorientiert Weiterentwicklung der Gruppe“, sagt CEO Heiko Brückner.

Tradition und Innovation bestimmen seit der Gründung im Jahr 1887 gleichermaßen die Geschichte von Haeger & Schmidt. Die Gründerväter bewiesen beeindruckende Weitsicht: Geschäftszweck des Unternehmens sollten Spedition, Schifffahrt, Frachtgeschäfte aller Art, An- und Verkauf von Schiffen, Dampfern und der Handel auf dem Rhein, seinen Nebenflüssen und den mit dem Rhein in Verbindung stehenden Kanälen sein.

Heute bietet die Unternehmensgruppe Haeger & Schmidt mit rund 200 Mitarbeitenden in den Firmen Haeger & Schmidt Logistics GmbH, HSW Logistics GmbH (beide mit Sitz in Duisburg), Haeger & Schmidt Logistics Belgium NV (Antwerpen), ETK Euro Terminal Kehl GmbH und Best Logistics Sp.z o.o (Stettin) ein umfassendes Logistikportfolio.

