Kooperation TomTom Telematics mit SOTI

TomTom Telematics arbeitet mit SOTI zusammen: das remote Mobile Device Management wird flexibler

TomTom Telematics hat heute eine Kooperation mit SOTI bekannt gegeben, durch welche die beliebte Enterprise-Mobility-Management (EMM) Software MobiControl für die Driver Terminals der TomTom PRO 8-Serie* verfügbar wird.

SOTI MobiControl erlaubt Flottenmanagern, die TomTom PRO 8-Serie komplett fernzusteuern. Dank ihrer offenen Plattform lassen sich die Driver Terminals auf einfache Weise mit Apps für kundenspezifische Anforderungen einrichten. Inhalte und Nutzerdaten auf den Geräten werden zentral gemanagt. Dadurch haben Fahrer Zugriff auf die aktuellste Version der Anwendungen, die sie für ihre Arbeit gerade benötigen – ohne zur Zentrale zurückfahren zu müssen.

Mit den leistungsfähigen Funktionen von SOTI MobiControl können Flottenmanager Nutzergruppen und Richtlinien dynamisch steuern. Auf welche Apps, Funktionen und Inhalte die Nutzer Zugriff haben, hängt dabei von ihrer jeweiligen Rolle im Unternehmen ab. Der Zugang lässt sich auch standortabhängig definieren. Dies hilft beim Festlegen der auf dem Gerät ausführbaren Apps. Zudem unterstützt dies dabei, die Kosten für Datenvolumen im Griff zu behalten, indem beispielsweise der Download1 großer Dateien im Ausland unterbunden wird.

“SOTI MobiControl erlaubt Kunden, die ein Driver Terminal der TomTom PRO 8-Serie im Einsatz haben, ihre Geräte unmittelbar von unterwegs über ein sicheres Interface zu aktualisieren und zu verwalten, so dass diese immer einsatzbereit sind. Dies reduziert die Komplexität beim Management mobiler Geräte und schafft mehr Zeit, sich auf Kernaufgaben zu konzentrieren”, so Oscar Rambaldini, Vice President of Product Management bei SOTI.

“SOTI ist ein führendes Unternehmen im Mobile Device Management. Mit MobiControl für die TomTom Driver Terminals der PRO-8-Serie können Unternehmen ihre Außendienstler mit Werkzeugen versorgen, die ein effektiveres Arbeiten ermöglichen”, so Taco van der Leij, VP Marketing bei TomTom Telematics. “Mit mehreren hundert Apps, die für WEBFLEET und die Driver Terminals der PRO 8-Serie verfügbar sind, helfen wir unseren Kunden, ihr Geschäft voranzutreiben.”

Die Integration wird von OrangeSeven BV durchgeführt, einem Spezialisten für MDM, der im Auftrag von SOTI alle MobiControl Lösungen für TomTom weltweit zur Verfügung stellt.

Hinweise

1 Eine externe SIM-Karte wird für die Nutzung mobiler Daten benötigt. Hierfür fallen unabhängig von WEBFLEET oder SOTI Gebühren bei der Nutzung mobiler Daten an.

*Die TomTom PRO 8-Serie ist ein widerstandsfähiges Driver Terminal mit einer offenen Schnittstelle, welches für spezifische Anwendungsfälle individualisiert werden kann, indem Apps aus dem TomTom Telematics App Center genutzt werden. Die TomTom PRO 8-Serie ist eine für Flottenmanagement optimierte Version des TomTom BRIDGE.

Über TomTom Telematics

TomTom Telematics ist der Geschäftsbereich von TomTom für Flottenmanagement, Fahrzeugtelematik und Connected Car-Dienste. WEBFLEET ist eine Software-as-a-Service-Lösung, welche von kleinen und großen Unternehmen zur Verbesserung der Fahrzeugleistung, zum Einsparen von Kraftstoff, zur Fahrerunterstützung und Steigerung der gesamten Flotteneffizienz genutzt wird. Außerdem bietet TomTom Telematics Dienste für die Versicherungsbranche, Autovermieter und Leasinggesellschaften sowie für Autoimporteure und Firmen an, die sowohl Unternehmen als auch Endkunden ansprechen.

Mit über 700.000 aktiven WEBFLEET-Einheiten ist TomTom Telematics einer der weltweit führenden Anbieter von Telematiklösungen. Das Unternehmen unterstützt Fahrer in mehr als 60 Ländern, indem es ihnen das leistungsfähigste lokale Supportnetzwerk der Branche sowie das breiteste Angebot an branchenspezifischen Drittanbieter-Anwendungen und -Integrationen bereitstellt. Täglich profitieren mehr als 46.000 Geschäftskunden von den hohen Standards für Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit des ISO/IEC-27001:2013-zertifizierten Services, der im November 2016 erneut auditiert wurde.

Weitere Informationen auf: tomtom.com/telematics Folgen Sie uns auf Twitter @TomTomWEBFLEET.

Über SOTI Inc.

SOTI ist einer der zuverlässigsten Anbieter von Enterprise Mobility Management-Lösungen (EMM) mit mehr als 17.000 Unternehmenskunden und Millionen verwalteter Geräte weltweit. Das innovative Portfolio an Lösungen und Dienstleistungen ermöglicht Unternehmen und deren Mitarbeitern, Prozesse mobil zu gestalten und das Optimum aus ihren Investitionen in die Mobilität herauszuholen. Mit MobiControl, dem Flaggschiff-Produkt von SOTI, können Unternehmen ihre mobilen Mitarbeiter über verschiedene Plattformen hinweg Compliance-gerecht bei der Zielerreichung unterstützen und schützen. SOTI liefert eine vollständige und flexible Lösung für alle in einer Organisation bereitgestellten mobilen Endpunkte. Weitere Informationen unter www.soti.net.

About OrangeSeven

OrangeSeven BV (www.orangeseven.nl) specialises in Enterprise Mobility Management for TomTom PRO 8 and TomTom Bridge devices with SOTI MobiControl. OrangeSeven works closely with TomTom and SOTI to ensure that the technology is properly integrated and tested before being released to the marketplace. OrangeSeven is the distributor for this solution and offers consultancy and support services. OrangeSeven is an initiative from Deep Orange BV (www.deeporange.nl) and Cloud Seven (www.cloudseven.nl).