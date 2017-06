K&P Consulting ist Top-Consultant

K&P darf sich Top-Consultant 2017 nennen. Bei der wissenschaftlich fundierten Kundenbefragung des Beratervergleichs TOP CONSULTANT stellte das Unternehmen seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis. Im Rahmen der feierlichen Preisverleihung auf dem 4. Deutschen Mittelstands-Summit in Essen gratulierte TOP CONSULTANT-Mentor und Bundespräsident a. D. Christian Wulff den Geschäftsführenden Gesellschaftern Günter und Simon Kuhn sowie Geschäftsführer Ekkehart Lehmann zu diesem Erfolg.

Bereits seit 2010 kürt TOP CONSULTANT die besten Berater für den Mittelstand. Das Siegel macht die Professionalität und die Kompetenz seiner Träger weithin sichtbar. Mittelständler schätzen es als verlässliche Orientierungshilfe auf dem überhitzten Beratermarkt.

Die wissenschaftliche Leitung des Projekts liegt in den Händen von Prof. Dr. Dietmar Fink und Bianka Knoblach – sie entscheiden unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten, wer das TOP CONSULTANT-Siegel tragen darf. Beide leiten gemeinsam die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn. Im Auftrag von compamedia befragt die WGMB Referenzkunden der teilnehmenden Beratungsunternehmen und wertet die Ergebnisse zusammen mit weiteren Unternehmensdaten aus.

Das TOP CONSULTANT-Siegel wird nur dann verliehen, wenn ein Beratungshaus hierbei ein sehr gutes oder gutes Ergebnis erzielt. Auch K&P hat dieses Verfahren durchlaufen und die wissenschaftliche Leitung überzeugt. Seit über 30 Jahren am Markt, haben sich die Düsseldorfer Berater vor allem im Bereich Hotellerie, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung einen Namen gemacht.

Kuhn & Partner ist – der Name sagt es schon – ein Familienunternehmen. Bei Unternehmensgründung durch Günter Kuhn stand K&P zunächst für Konzept und Planung. Diese beiden Facetten sind auch bis heute die Kernkompetenz, welche sich in den beiden Unternehmen K&P Consulting und K&P Planung widerspiegeln. Dank des langjährigen Branchen-Know-hows wird heute die gesamte gastronomische Wertschöpfungskette von K&P abgedeckt: das beginnt mit Beratung, von der Status-Quo Erhebung, über Gastronomie-Konzeption bis hin zur Ausschreibung Catering, setzt sich fort mit der Planung und Realisierung von Verpflegungskonzepten für Betriebsrestaurants, System-, Schul- und Care-Gastronomie und gipfelt in der Vermittlung von Führungspositionen der Branche. Ein umfangreiches und ganzheitliches Angebot.

„Gastronomie in allen Facetten ist für mich und mein Team eine absolute Leidenschaft! Diese Passion bildet bei jedem Projekt die Basis für Inspiration, Innovation und letztendlich den Erfolg, von dem unsere Kunden seit über 30 Jahren profitieren!“ so Unternehmensgründer und geschäftsführender Gesellschafter Günter Kuhn.

Prof. Dr. Dietmar Fink hebt die Transparenz hervor, die das Siegel stiftet: „Der Beratermarkt ist heißgelaufen und bringt immer wieder auch zweifelhafte Anbieter hervor. TOP CONSULTANT zeichnet jene Berater aus, die bei Ihren Kunden nachweislich hervorragende Arbeit geleistet haben. Das Siegel dient mittelständischen Unternehmen somit als wichtige Orientierungshilfe auf einem unübersichtlichen Markt.“

K&P (Kuhn & Partner) ist eines der führenden Unternehmen für Beratung, Großküchenplanung und Innenarchitektur in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung. Seit 30 Jahren unterstützen wir Betreiber von Stadien, Restaurants, Hotels, Krankenhäusern, Alten- oder Pflegeheimen, Schulen sowie Betriebsgastronomie erfolgreiche Gastronomiekonzepte zu entwickeln und zu verwirklichen. Mit unserer langjährigen Branchenerfahrung können wir auch Sie unterstützen – vom Konzeptentwurf über die Ausschreibung Catering bis hin zur Einführung im Unternehmen.

