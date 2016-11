Kühne + Nagel erweitert das KN PharmaChain Netzwerk mit der Einführung von Cold-Chain- Logistics in San Juan

Kühne + Nagel, eines der weltweit führenden Logistikunternehmen hat das KN PharmaChain Logistiknetzwerk mit einem neuen, temperaturgeführten Lager in San Juan, Puerto Rico, erweitert. Mit dem Investment in Lagerhallen, Systeme und Mitarbeiter setzt der Logistikdienstleister damit einen weiteren Schritt in die Verbesserung der KN PharmaChain Lösungen. Ziel ist es, die Lagerhaltung und den multimodalen, lokalen sowie internationalen Transport von temperaturgeführten, pharmazeutischen Produkten zu verbessern.

„Mit dem neuen Lager können wir unser Produkt KN PharmaChain auf über 150 GxP-konforme Lagerhallen weltweit ausweiten,“ so Bob Mihok, Geschäftsführer Kühne + Nagel Nordamerika. „Mit der Fokussierung auf San Juan gehen wir auf die logistischen Anforderungen unserer globalen Kunden aus der Pharma und Healthcare Industrie ein, die von Puerto Rico aus getätigt werden.“

Das Lager in San Juan bietet Lagerhaltung mit Temperaturen zwischen 2° und 8° Celcius sowie Möglichkeiten zur Kühlung von Transitsendungen mit Trockeneis und Gelkissen. Außerdem bietet es GDP/GxP-konforme Lagerhaltung und Verteilmöglichkeiten, 24/7/365 proaktive Temperaturüberwachung mit Sensoren zur Prüfung von Stromspannung und GPS Position sowie internet-basierte Lieferund Temperaturkontrolle via KN Login.

Weitere Vorteile des neuen Lagers sind die Akkreditierung als „Qualified Envirotainer Provider (QEP)“, die gesicherte Zufahrt mit Zugang von autorisiertem Personal mit Zugangskarte, 24 Be- und Entladungsstationen sowie einen elektrischen Generator für den Kühlbereich. Kühne + Nagel gibt es in Puerto Rico seit 1999, mit Sitz nur eine Meile entfernt vom SJU – Luis Muñoz Marín International Airport. Die „Puerto Rico Industrial Development Company“ – ein staatliches Unternehmen, beschreibt Puerto Rico als „eins der wichtigsten Zentren für die Herstellung von pharmazeutischen Produkten, mit mehr als 50 Jahren an Erfahrung in der Arzneimittelherstellung sowie weiteren 30 Jahren Erfahrung bei der sterilen Herstellung von Pharmazeutika. In 2015 war Puerto Rico für 24% aller pharmazeutischen und medizinischen Exporte aus den USA verantwortlich.“

Industriespezifische Lösungen für Pharma und Healthcare Unternehmen liegen im weltweiten, strategischen Fokus der Kühne + Nagel Gruppe. Das Portfolio beinhaltet integrierte logistische Services inklusive Handling, Lager- und Auftragsabwicklungsprozesse sowie weltweiten Transport von temperaturkontrollierten Produkten.

Über Kühne + Nagel

Mit rund 69.000 Mitarbeitern an rund 1.200 Standorten in mehr als 100 Ländern zählt Kühne + Nagel zu den global führenden Logistikdienstleistern. Schwerpunkte liegen in den Bereichen See- und Luftfracht, Kontraktlogistik und Landverkehre mit klarer Ausrichtung auf wertschöpfungsintensive Bereiche wie informatikgestützte integrierte Logistik-Angebote. Weitere Informationen finden Sie unter www.kuehne-nagel.com