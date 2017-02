Kühne + Nagel führt KN Packaging ein, um auf die steigende Nachfrage der Konsumgüter-, E-Commerce- und Pharmamärkte einzugehen

Angesichts des 12-prozentigen Wachstums des Lohnverpackungsmarktes hat Kühne + Nagel ein neues, innovatives Produkt entwickelt, das effizientere Möglichkeiten und zusätzliche Services aus einer Hand bietet. Das neue Produkt KN Packaging zielt auf die komplexen Service-Anforderungen der Kunden ab.

Der neue Mehrwert-Service wird nun an Kühne + Nagel Niederlassungen weltweit implementiert und ist auf drei Bereiche fokussiert: Die Verwendung von modernster Software, den Einsatz von den neuesten kollaborativen Roboter und die Kooperation mit lokalen Anbietern von Verpackungen.

Mit einer Cloud-basierten Lösungen von Nulogy, einem der weltweit führenden Entwickler von Lohnverpackungssoftware, ergänzt Kühne + Nagel seinen Kundenservice mit sofortiger Verbindung und vollständiger Transparenz. Die Software versorgt die Kunden mit einer zielgerichteten und nachverfolgbaren Lösung für deren Lohnverpackungsanforderungen.

Zusätzlich ist Kühne + Nagel eine strategische Partnerschaft mit Universal Robots, dem weltweit führende Unternehmen im Bereich der kollaborativen Roboter („Cobots”), eingegangen, um die Prozessautomatisierung und Produktivität signifikant zu verbessern. Der Einsatz der Cobots, die für die Unterstützung der Lagerarbeiter bei verschiedenen Verpackungsaufgaben entwickelt wurden, wird zu einer deutlichen Reduktion der Durchlaufzeiten führen.

Kühne + Nagel hat zudem eine Reihe von Anbietern aus der Verpackungsbranche auf Länderebene ausgewählt. Weltweit tätige Kunden werden von den Vorteilen der lokalen Materialbeschaffung profitieren sowie von dem Design und der Technik, die den lokalen und globalen Marktanforderungen entsprechen.

Gianfranco Sgro, Mitglied des Management Board von Kühne + Nagel International AG und verantwortlich für Kontraktlogistik dazu: „Bei Kühne + Nagel streben wir danach, Systeme und Prozesse schneller, besser und schlanker zu gestalten, damit, unabhängig von Branchen oder Regionen, unseren Kunden optimaler Service gewährleistet wird. Von dieser strategischen Erweiterung unserer Lohnverpackungsservices erwarten wir ein deutliches Wachstum in einigen unserer wichtigsten Märkte. Daher planen wir für die nächsten Jahre den Einsatz von weiteren Cobots.”

Über Kühne + Nagel

Mit rund 69.000 Mitarbeitern an rund 1.200 Standorten in mehr als 100 Ländern zählt Kühne + Nagel zu den global führenden Logistikdienstleistern. Schwerpunkte liegen in den Bereichen See- und Luftfracht, Kontraktlogistik und Landverkehre mit klarer Ausrichtung auf wertschöpfungsintensive Bereiche wie informatikgestützte integrierte Logistik-Angebote. Weitere Informationen finden Sie unter www.kuehne-nagel.com