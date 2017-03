Kühne + Nagel-Gruppe knackt die Marke von 4 Mio. TEU

Die Kühne + Nagel-Gruppe ist im Geschäftsjahr 2016 erneut profitabel gewachsen und hat sowohl beim Reingewinn mit 720 Mio. CHF als auch bei der EBIT-Marge mit 5,6 Prozent neue Bestmarken erzielt. Nach Zöllen und Abgaben erzielte die Kühne + Nagel-Gruppe 2016 einen Nettoumsatz von 16,52 Mrd. CHF was einem Rückgang von 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ursachen hierfür waren die niedrigen Raten in der See- und Luftfracht sowie Fremdwährungseffekte. Der Rohertrag, die im Gegensatz zum Umsatz aussagefähigere Kennzahl für die Leistungsfähigkeit eines Logistikunternehmens, lag 2016 mit 6,55 Mrd. CHF um 4,8 Prozent über dem Vorjahreswert. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 68 Mio. CHF auf 918 Mio. CHF verbessert werden.

Dr. Detlef Trefzger, CEO, Kühne + Nagel International AG: „In einem durch vielfältige Herausforderungen gekennzeichneten Marktumfeld waren wir mit unserer konsequenten Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse, unserer Lösungskompetenz und unserem ausgewogenen Serviceportfolio erfolgreich. Wir konnten in allen Geschäftsbereichen Marktanteile hinzugewinnen und die Rentabilität insgesamt weiter verbessern. Mit unserem Angebot skalierbarer branchenspezifischer Lösungen sowie unserer operativen Effizienz sind wir gut positioniert für weiteres profitables Wachstum, welches wir auch durch gezielte Akquisitionen beschleunigen wollen.“

2016 hat Kühne + Nagel bei der Containerdisposition erstmals die Marke von 4 Mio. TEU überschritten. Mit einer Volumensteigerung von 6,1 Prozent realisierte das Unternehmen ein etwa doppelt so starkes Wachstum wie der Gesamtmarkt. Hervorzuheben sind das weiter gewachsene Volumen im Sammelcontainergeschäft und der erfolgreiche Ausbau der Kühlcontainerverkehre für renommierte Kunden aus der Pharma- und Gesundheitsbranche.

Den negativen Auswirkungen der andauernden Schifffahrtskrise, die sich 2016 vor allem an historisch niedrigen Frachtraten und Margendruck zeigten, sowie der schwachen Entwicklung der Öl- und Gasindustrie konnte Kühne + Nagel sich nicht gänzlich entziehen. Trotz Produktivitätssteigerungen ging der EBIT im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 Prozent zurück, wobei das Verhältnis von EBIT zu Rohertrag (Conversion Rate) mit 31,4 Prozent auf hohem und branchenführendem Niveau gehalten werden konnte.

Sehr positiv war die Entwicklung in der Luftfracht. In einem volatilen internationalen Luftfrachtmarkt, der erst im vierten Quartal Wachstum auswies, erhöhte Kühne + Nagel seine Tonnage um 4,3 Prozent auf 1,3 Mio. Tonnen und baute damit seine Position als Nummer 2 der globalen Luftfrachtanbieter aus. Maßgeblich für den Geschäftserfolg war die Ausrichtung auf industriespezifische Luftfrachtangebote wie KN EngineChain, ein spezialisiertes Dienstleistungspaket für Produktions- und Ersatzteillogistik sowie Wartung von Flugzeugtriebwerken. Auch die maßgeschneiderten Logistiklösungen für temperatursensitive Güter, pharmazeutische oder leicht verderbliche Produkte, generierte maßgebliches Neugeschäft.

Im Landverkehr steigerte Kühne + Nagel steigerte 2016 den Nettoumsatz um 11,9 Prozent, was auf den planmäßigen Ausbau der Landverkehrsaktivitäten innerhalb und außerhalb Europas zurückzuführen ist. Durch die Integration des US-amerikanischen Landverkehrsanbieters ReTrans, der seit 2015 zur Gruppe gehört, nehmen die Kunden in Nordamerika Intermodal-Transporte als neuen Service in Anspruch. Die spezifischen Dienstleistungen im Landverkehr wurden vermehrt branchenorientiert in andere Geschäftsbereiche einbezogen.

In der Kontraktlogistik führte die Fokussierung auf spezialisierte Logistiklösungen für Industrien wie Automobil, E-Commerce, Hightech, Konsumgüter, Luft- und Raumfahrt sowie Pharma und Healthcare auch im Jahr 2016 zu Neukundengeschäften und resultierte in einer Erhöhung des Nettoumsatzes um währungsbereinigt 5,7 Prozent. Insgesamt wurden 2016 über 100 neue Logistikprojekte für Kunden begonnen, sodass das Unternehmen nunmehr weltweit mehr als 10 Mio. m² Lager- und Logistikfläche bewirtschaftet.

Mit über 70.000 Mitarbeitern an rund 1.300 Standorten in mehr als 100 Ländern zählt Kühne + Nagel zu den global führenden Logistikdienstleistern. Schwerpunkte liegen in den Bereichen See- und Luftfracht, Kontraktlogistik und Landverkehre mit klarer Ausrichtung auf wertschöpfungsintensive Bereiche wie informatikgestützte integrierte Logistik-Angebote.

Quelle: oevz.com