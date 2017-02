Kühne + Nagel managt Logistik für Metro Cash & Carry in Kroatien

Kühne + Nagel, einer der führenden Logistikanbieter weltweit, und Metro Cash & Carry in Kroatien, der internationale Marktführer im Großhandel, haben einen Fünf-Jahres-Vertrag für die Lagerhaltung und Distribution unterzeichnet, gültig per Jänner 2017.

Im Rahmen des Vertrages wird Kühne + Nagel unter einem Dach das Metro-Sortiment konsolidieren und bestimmte Waren an Geschäftskunden leiten. Das Servicepaket beinhaltet Warenlagerung in unterschiedlichen temperaturkontrollierten Zonen, Qualitätskontrolle, Abholung vom Lieferanten, Cross-Docking, sowie die Bereitstellung von Mehrwertdiensten einschließlich der Vorbereitung und Konsolidierung von Waren für Metro-Großmärkte und Kunden.

„Wir sind sehr erfreut, eine langfristige Partnerschaft mit Metro Cash & Carry in Kroatien schließen zu können, die unsere Kompetenz bei der Bereitstellung von branchenspezifischen Logistiklösungen unterstreicht. Unsere innovative Lager- und Distributionsdienstleistungen sind ein Mehrwert für die Logistikkette von Metro Cash & Carry,“ zeigt sich Renata Čirjak, General Manager von Kühne + Nagel in Kroatien, erfreut.

„Metro ist der internationale Marktführer im Großhandel mit mehr als 150.000 Geschäftskunden in Kroatien, darunter 150 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels. Die Lieferung von Lebensmitteln, vor allem im frischen und ultra-frischen Sortiment, spielt eine Schlüsselrolle bei der Gewährleistung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden. Wir haben uns für Kühne + Nagel als Partner entschieden, der Metro beim Ausbau des Segments Distribution unterstützen wird, um den Prozess der Geschäftsentwicklung mit einem strategischen Fokus auf die Kunden und ihre Bedürfnisse fortzusetzen“, erläutert Marc Carena, CEO von Metro Cash & Carry Kroatien.

Die Entwicklung der Servicequalität der Produktlieferung ist Teil einer langfristigen Strategie von Metro Cash & Cary. Im abgelaufenen Geschäftsjahr lag der Anteil der Lieferungen am Gesamtumsatz der Metro Group bei 12,8 Prozent, was die Bedeutung der Zulieferung als wirtschaftlicher Wachstumstreiber für das Handelsunternehmen bestätigt.

Metro Cash & Carry ist seit 2001 in Kroatien präsent und betreibt heute neun Großmärkte in Zagreb, Split, Zadar, Rijeka, Poreč, Pula, Osijek, Varaždin und ein Drive-in in Dubrovnik. Die Gesellschaft ist ein Mitglied der Metro-Gruppe, eines der wichtigsten internationalen Handelsunternehmen in mehr als 25 Ländern mit mehr als 750 Selbstbedienungsgroßmärkten.

www.kuehne-nagel.com

Quelle: oevz.com