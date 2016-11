Kühne + Nagel Schweden setzt die Partnerschaft im dem Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge von Bosch in Skandinavien fort

Die Division Elektrowerkzeuge der Bosch Gruppe, einer der weltweit führenden Anbieter für Heimwerkerbedarf, hat den Vertrag mit Kühne + Nagel Schweden auf weitere fünf Jahre verlängert.

Kühne + Nagel ist seit 2013 für die Lagerhaltung der Bosch Elektrowerkzeuge in Skandinavien verantwortlich. Der Service im Kühne + Nagel Lager in Norrköping beinhaltet den Wareneingang, die Lagerung, Pick und Pack, Versand, Retourenlogistik sowie die Verschrottung. Zusätzlich ist Kühne + Nagel für die Nachbearbeitung und Etikettierung, das Lagermanagement und besondere Qualitätsüberprüfungen zuständig.

„In den letzten drei Jahren hat Kühne + Nagel solide und durchgängig hohe Qualitäts- und Servicelösungen abgeliefert. Um höchste Effizienz bei Planung und Ausführung zu garantieren, benötigt Bosch verlässliche Serviceleistungen von einem kompetenten Partner. Wir sind davon überzeugt, dass diese Partnerschaft unsere Wachstumsambitionen in den nächsten fünf Jahren unterstützen wird“, so Hannes Melo-Scheu, Leiter Lagerung und Transport Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge von Bosch.

Håkan Nydén, Leiter Kontraktlogistik Skandinavien von Kühne + Nagel dazu: “Wir freuen uns, dass wir unsere Partnerschaft mit der Bosch Elektrowerkzeug Division verlängern konnten. Dies zeigt die Zufriedenheit des Kunden mit unserem Know-How im Bereich der Kontraktlogistik. Unser Ziel ist es, einen Mehrwert für die Lieferkette von Bosch zu generieren. Dafür bieten wir unserem Kunden eine durchgängig hohe Servicequalität, angelehnt an dessen hohen Ansprüche.“

Über Kühne + Nagel

Mit rund 69.000 Mitarbeitern an rund 1.200 Standorten in mehr als 100 Ländern zählt Kühne + Nagel zu den global führenden Logistikdienstleistern. Schwerpunkte liegen in den Bereichen See- und Luftfracht, Kontraktlogistik und Landverkehre mit klarer Ausrichtung auf wertschöpfungsintensive Bereiche wie informatikgestützte integrierte Logistik-Angebote. Weitere Informationen finden Sie unter www.kuehne-nagel.com