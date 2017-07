Maßgaben für die Entwicklung innovativer Intralogistik-Lösungen sind für die Dematic GmbH stets das Interesse und die Wünsche der Kunden. Diese Orientierung am Anwender kommt auch bei den regelmäßigen Dematic-Kundentagen zum Ausdruck. Diesmal haben Interessierte am 28. September die Möglichkeit, die Lösungen des Intralogistikers hautnah zu erleben. Unter dem Motto „Bedürfnisse verstehen – Lösungen finden“ lädt Dematic diesmal Logistik-, Betriebs- und IT-Leiter an den Stammsitz in Heusenstamm ein.

„Die Teilnehmer erwartet wie gewohnt ein informatives und abwechslungsreiches Programm. Neben der Präsentation unserer erweiterten Produktpalette für die Bereiche e-Commerce inklusive Grocery, den Bekleidungshandel sowie des verbesserten Software-Leistungsangebots, führen wir unsere Gäste auch durch unser neues Imagination Center“, sagt Jessica Heinz, Marketingleiterin der Dematic. Dort werden individuelle Lagerkonfigurationen virtuell in 3D dargestellt. Darüber hinaus präsentiert der Intralogistik-Spezialist im angrenzenden Tech Center verschiedene Systeme live und in voller Größe.

Im Rahmen der Veranstaltung können die Teilnehmer praxiserprobte Lager- und Förderlösungen in entspannter Atmosphäre aus der Nähe betrachten. Dabei erhalten sie Einblicke in bewährte Lösungen wie dem Dematic Multishuttle® 2. Um zu sehen wie Dematic-Lösungen in der Praxis funktionieren, werden den Gästen außerdem aktuelle Best-Practice Beispiele zum Thema Projektmanagement und -integration vorgeführt. Darüber hinaus präsentiert der Anbieter von Intralogistiklösungen neue Software-Lösungen und gibt seine SAP-Expertise, die das klassische Warehouse-Management bis zu den Bereichen Big Data, Datenanalyse und Leistungsoptimierung umfasst, an die Besucher weiter.

Die Teilnahme am Dematic-Kundentag ist kostenlos möglich, die Teilnehmerzahl jedoch begrenzt. Interessierte werden daher gebeten, sich anzumelden. Anmeldeschluss ist der 21. September. Das Online-Anmeldeformular und das Programm zum Download sind unter www.dematic.com/kundentag zu finden. Die Adresse des Veranstaltungsorts lautet: Dematic GmbH, Martinseestraße 1 in 63150 Heusenstamm