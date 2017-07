Lager der Zukunft – LogCoop lädt ein zum ersten Innovationstag Lagerlogistik 4.0

Robotik und Automatisierung von Logistikzentren – beim ersten Innovationstag Lagerlogistik 4.0 der LogCoop GmbH zeigen namhafte Referenten auf, wie das Warehousing der Zukunft aussieht. Für den 11. Juli lädt die Logistikkooperation zu Vorträgen und einem Symposium ein, die einen umfassenden Überblick und praxisorientierte Informationen über die Einsatzmöglichkeiten moderner Technologien vermitteln. Die Teilnehmer erfahren zum Beispiel, wie fahrerlose Transportsysteme zu effizienten und zukunftssicheren Lagerprozessen beitragen können. Die Veranstaltung findet in Düsseldorf statt. Es gibt noch freie Plätze; der Anmeldeschluss ist am 5. Juli.

„LogCoop pflegt zahlreiche Kontakte zu Branchenexperten. Der Innovationstag Lagerlogistik 4.0 ist für unsere Mitglieder und andere Unternehmen eine Chance, von den gesammelten Erfahrungen in unserem Netzwerk zu profitieren“, sagt Marc Possekel, Geschäftsführer der LogCoop GmbH. Ein gezielter Wissenstransfer ermöglicht die Weiterentwicklung von Prozessen und Strukturen. Aus diesem Grund hat die Logistikkooperation sieben Referenten aus Wirtschaft und Wissenschaft eingeladen, ihr Know-how einem interessierten Fachpublikum zu vermitteln. Über die Rolle menschlicher Arbeitskräfte in automatisierten Logistikzentren beispielsweise referiert Dr. Stefan Iskan, Professor für Logistik und Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Ludwigshafen. Weitere Themen werden sein: 3D-Druck, Roboterpicking, fahrerlose Transportsysteme, 3D-Staplersysteme mit Laserlokalisierung, Datenbrillen und Verpackung On-Demand. So erfahren die Teilnehmer, wie sie moderne Technologien in ihre Prozesse und Strukturen einbinden können, um diese zukunftsfähig zu gestalten. Dabei steigen die Referenten tief in ihre Fachgebiete ein und vermitteln praktisches Wissen.

Die LogCoop wurde 2013 als Logistiknetzwerk für mittelständische Unternehmen gegründet und zählt inzwischen über 110 Mitglieder. Durch die Konzentration von Ressourcen und Wissenstransfer sollen Betriebe in verschiedenen Kooperationen dem steigenden Wettbewerbsdruck etwas entgegensetzen können. Für die Sparte Warehousing bündelt und vermittelt das LogCoop Lagernetzwerk seit 2016 passende Lager- und Kontraktdienstleistungen für Verlader. „Die Lager unserer Mitglieder sehen alle unterschiedlich aus, sodass jeder von jedem etwas lernen kann“, sagt Possekel. Input von externen Experten ermöglicht darüber hinaus einen Blick über den Tellerrand.

Die Veranstaltung findet statt am 11. Juli 2017 von 9 bis 17 Uhr im Van der Valk Hotel am Düsseldorfer Flughafen.

Die Teilnahme kostet 295 Euro.

Eine Anmeldung ist noch bis zum 5. Juli möglich unter kontakt@logcoop.de.

Weitere Informationen gibt es unter Tel. +49 2132 6858 073 sowie per E-Mail an kontakt@logcoop.de.

