Lagermax betreut Metro Cash & Carry jetzt auch in Bulgarien

Die Lagermax Spedicio Bulgaria EOOD hat mit 1. Februar 2017 die nationalen Transport- und Logistikdienstleistungen für Metro Cash & Carry in Bulgarien übernommen. Die Vereinbarung zur flächendeckenden Versorgung umfasst alle Produkte des Großhändlers im Lebensmittel-Trocken – und Non-Food-Bereich. Neben Serbien ist dies das zweite Land in Südosteuropa, in dem Lagermax als Logistikunternehmen für das führende internationale Unternehmen in Großhandel und Foodservice Distribution (Lebensmitteldirektvertrieb), Metro Group Wholesale and Food Specialist Company, tätig ist.

„Die Kooperation mit Metro Bulgaria ist für die Lagermax Spedicio ein weiterer wichtiger Schritt, um sich als Spezialist für Transport- und Logistikdienstleistungen im Südosten Europas noch stärker zu etablieren“, freut sich Herbert Weber, Geschäftsführer der Lagermax Spedition Salzburg, über die gelungene Vereinbarung.

An den Lagermax Standorten in Sofia und Burgas stehen für Metro insgesamt mehrere tausend Quadratmeter an Lagerfläche zur Verfügung. Von dort aus werden die Cross-Dock-Aktivitäten ebenso wie die zentrale Lagerhaltung (Central Stock) organisiert. Die angelieferten Warenmengen der Lieferanten werden nach internationalen Qualitätsstandards kontrolliert, bearbeitet, im Bedarfsfalle umgepackt und den Metro Cash & Carry- Großmärkten zugeleitet.

Das Speditionsunternehmen setzt bei der nationalen Warenverteilung auch auf Fahrzeuge des eigenen Fuhrparks, um kurzfristig auf geänderte Zustellbedingungen und –situationen reagieren zu können. Als Komplettanbieter werden von der Lagermax Spedicio Zusatzdienstleistungen wie das Um- oder Neuverpacken der Waren und Stückzahlkontrollen erbracht.

Als das landesweit größte Großhandelsunternehmen ist Metro Cash & Carry Bulgarien seit 1999 auf dem lokalen Markt aktiv und betreibt mit mehr als 2.250 Mitarbeitern elf Großmärkte und zwei Belieferungsdepots. Über 390.000 professionelle HoReCa, Trader und SCO Kunden vertrauen auf die Produktkompetenz und die hochwertigen Dienstleistungen des Unternehmens. Metro Bulgarien verfügt über eine starkes Team von Außendienstmitarbeitern und bietet Belieferungsdienste für Hotel-, Restaurant- und Cateringkunden an.

Die Lagermax Spedicio Bulgaria EOOD ist eine Tochtergesellschaft der Lagermax Unternehmensgruppe und beschäftigt aktuell rund 100 Mitarbeitenden an den drei Standorten in Sofia, Burgas und Ruse. Das Distributionsnetz der Spedition ist eng in die internationalen Systemverkehre eingebunden.

www.lagermax.com

Quelle: oevz.com