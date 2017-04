Laufzeitversprechen mit Geld-zurück-Garantie jetzt auch für DHL Paketsendungen

Ab sofort erweitert DHL Paket das Angebot für seine Geschäftskunden in Deutschland um den neuen Service DHL Paket Prio, mit dem die Zustellung von nationalen Paketsendungen am Werktag nach der Einlieferung erstmals mit einer Geld-zurück-Garantie gewährleistet wird. Sollte es bei der Beförderung oder der Auslieferung dennoch zu Laufzeitverzögerungen kommen, erstattet DHL den Händlern die entstandenen Versandkosten ganz oder teilweise.

„Für uns ist dies der logische nächste Schritt auf dem Weg, unsere Services immer konsequenter an den Bedürfnissen unserer Kunden auszurichten. Nachdem wir ein solches Prio-Produkt bisher nur für Großversender angeboten und vor allem mit dem Prime-Service von Amazon deutschlandweit in unserem Netzwerk etabliert haben, bieten wir nun allen Online-Händlern die Möglichkeit, von diesem Angebot zu profitieren“, sagt Achim Dünnwald, CEO DHL Paket Deutschland und Europa.

Im ersten Schritt steht DHL Paket Prio allen Geschäftskunden in den Regionen Leipzig, Würzburg und Nürnberg zur Verfügung. Langfristig soll dieser neue Service Versendern in ganz Deutschland angeboten werden. Voraussetzung für die Nutzung ist lediglich eine Mindestversandmenge von 50 Prio-Sendungen pro Tag. Um diese Laufzeitoptimierung einer wesentlich größeren Anzahl von Kunden anbieten zu können, hat DHL Paket bestehende Prozesse weiterentwickelt, so dass jetzt auch für kleinere oder mittelgroße Versender eine attraktive Preisgestaltung, abhängig von der individuellen Sendungsmenge und vom Einliefer-Paketzentrum, möglich ist.

Im Rahmen einer aktuellen DHL Studie* gaben 85 Prozent der befragten Konsumenten an, dass sie besonderen Wert auf eine zuverlässige Zustellung legen, 66 Prozent der Kunden wünschen sich demnach schnelle Lieferzeiten. Beide Faktoren gewinnen zunehmend an Bedeutung für die Kundenzufriedenheit im Online Handel und damit für die Wahl des Versandhändlers.

„Liefergeschwindigkeit und Verlässlichkeit sind generell wichtige Trends im E-Commerce. Mit DHL Paket Prio in Kombination mit unserer Zeitfensterzustellung haben die Kunden völlig neue Möglichkeiten, einen zeitlich flexiblen Paketempfang mit einer garantierten Laufzeit zu einem erschwinglichen Preis zu nutzen. Kein anderer Paketdienstleister in Deutschland verfügt über ein Angebot, das beide Aspekte in diesem Umfang abdeckt“, so Achim Dünnwald.

