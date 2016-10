Leiner Salzburg feiert große Neueröffnung – und ganz Österreich feiert mit!

Die Salzburger Landeshauptstadt freut sich auf ein Ereignis der besonderen Art: Am Donnerstag, 6. Oktober 2016 öffnet das Einrichtungshaus Leiner in der Adolf Schemel Straße nach umfassenden Umbauarbeiten seine Tore und präsentiert sich in neuem Glanz.

An den Eröffnungstagen vom 6. bis 8. Oktober erwartet die Kundschaft ein einmaliges Shopping-Erlebnis in festlicher Atmosphäre – und das mit verlängerten Öffnungszeiten! Neben einer beeindruckenden Markenvielfalt in den neu gestalteten Abteilungen dürfen sich Kunden zudem auf exklusive Vorführungen und ausführliche Produktberatungen zu unterschiedlichsten Einrichtungsthemen freuen. Somit werden die herausragenden Qualitäten, die das österreichische Erfolgsunternehmen Leiner schon seit mehr als 100 Jahren auszeichnen, bei der feierlichen Neueröffnung der Filiale in Salzburg besonders deutlich: einzigartige Produktvielfalt, ausgezeichneter Service und erstklassige Qualität, die höchsten Ansprüchen nicht nur genügt, sondern sie auch stets übertrifft.

Inhaber der Leiner Vorteilskarte durften sich zudem über einen exklusiven VIP-Abend am Vorabend der Eröffnung freuen, an dem sie das neue Einrichtungsparadies Leiner Salzburg in entspannter Atmosphäre vor allen anderen bestaunen konnten.

Zusätzlich wird Leiner zur Neueröffnung der Filiale Salzburg ein Gewinnspiel ausschreiben, bei dem der Aspekt der Nachhaltigkeit zum Ausdruck kommen wird: Neben zwei Reisen auf die „grüne Insel“ Irland verlost Leiner Warengutscheine im Gesamtwert von € 700,- sowie ein E-Bike, um gezielt umweltbewusste Mobilität zu fördern.

Die Kampagne zur Neueröffnung von Leiner Salzburg wird sich medienübergreifend und mit starkem regionalen Fokus vollziehen. Sowohl in Hörfunk-Spots als auch in vielen weiteren Above-the-line Maßnahmen wie Prospekten und Flyern, wird die Kampagne mehrere Wochen lang zu sehen sein.

Verantwortlich für die Kampagne: Rudolf Leiner Ges.m.b.H. Agentur: Barcode Werbeagentur GmbH Porschestraße 7, A-3100 St. Pölten Tal 11, D-80331 München Dr. Gunnar George (CEO) Andreas Brückner (Kreation) Sonja Felber (Leitung Marketing) Matthias Heinke (Beratung)

Quelle: APA/OTS Wirtschaft