Log4Real errichtet größten Logistik-Campus in Österreich

Nach dem Start von Log4Real in Österreich legt das Unternehmen mit dem Bau des Industrial Campus Vienna East in Enzersdorf an der Fischa jetzt den Grundstein für die Expansion in Österreich und CEE. In direkter Nähe zum internationalen Flughafen Wien Schwechat, den Verkehrsachsen der Autobahn A4 (Abfahrt Fischamend) und S1 (Abfahrt Schwechat) entstehen insgesamt ca. 170.000m² Logistik- und Büroflächen.

„Die Händler versprechen den Konsumenten unter anderem eine schnelle Zulieferung – Stichwort Same-day-Delivery – was sowohl für die Logistik selbst, als auch für die dahinterstehenden Immobilien starke Herausforderungen darstellt“, erklärt Christian Vogt, Vice President, Country Manager Austria. Und, so ergänzt er: „Mit dem Industrial Campus Vienna East erfüllen wir die Erwartungen moderner, zukunftsorientierter Logistiker perfekt.“

Die Hallen werden beispielsweise als regionaler Verteilerstandort, Importlager (Air Gateway z. B. für Hersteller, Logistiker und e-commerce Händler für die zentrale Belieferung Österreichs sowie der Nachbarländer Tschechien, Slowakei und Ungarn), für die gesamte Autozulieferindustrie oder als Produktionslager mit Temperaturführung für Chemie, Pharmaprodukte, Lebensmittel oder als Rechenzentren, bis hin zur Nutzung als Ersatzteillager, z. B. für Windkraft, bereitstehen.

Die Gebäude des Industrial Campus Vienna East werden so errichtet, dass der CO2-Ausstoß deutlich minimiert wird. „Die Vorteile für unsere Mieter liegen dabei klar auf der Hand: je nach Nutzungsart können rund 30 – 40 Prozent der Nebenkosten eingespart werden“, zeigt sich Christian Vogt erfreut.

Der Industrial Campus Vienna East in Fakten:

-) Flexibel nutzbare Industrie- und Logistikhallen, 10 bis 12,20 Meter Nutzhöhe

-) 24/7 Betrieb auf dem Industriegebiet möglich

-) Gebäudehüllen ausgestattet für Temperaturführung von 1 bis 28 Grad

-) Parkmöglichkeiten für Lkw und Pkw

-) Highspeed-Internetanbindung

-) Verfügbar ab Anfang des 4. Quartals 2017

-) Vollausbau bis 2019

Log4Real ist ein Entwickler nachhaltiger Produktions- und Logistikimmobilien für qualitativ anspruchsvolle Mieter (Multi-Tenants) und institutionelle Investoren. In Europa ist Log4Real neben Deutschland aktuell auch in Mittel- und Osteuropa, sowie Benelux- und den skandinavischen Ländern aktiv.

www.log4real.com

Quelle: oevz.com