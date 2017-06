„Login“ schafft neue Einblicke in die Hödlmayr-Welt

Mit der umfassenden Modernisierung zweier Gebäude möchte der Fahrzeuglogistik-Spezialist Hödlmayr International AG mehr Kunden, Lieferanten und Partner mit dem Firmenstandort Schwertberg (OÖ) vertraut machen. Neben einem hochmodernen, multimedialen Ausstellungsbereich, der auf interaktive Art und Weise die Aktivitäten des Unternehmens veranschaulicht, kann ab sofort eine 520 m² große Event-Location angemietet werden. Die Präsentationshalle ist aufgrund der 4,5 Meter hohen und 6 Meter breiten Einfahrtmöglichkeit besonders für Automotive-Partner interessant.

„Wir möchten uns noch mehr öffnen und spannende Themen zu uns nach Schwertberg holen“, erläuterte KommR. Johannes Hödlmayr vor der Fachpresse den Grundgedanken der neuen Event-Location.

Das direkt neben dem Haupteingang realisierte „Login-Gebäude“ bringt Mitarbeitern und Interessenten die Hödlmayr-Welt nahe. Auf über 100 m² besteht für Besucher die Möglichkeit, mehr über die Geschichte, das Leistungsspektrum und die Standorte der Unternehmensgruppe zu erfahren. „Wir sind stolz über die Entwicklung unseres Familienunternehmens und möchten Interessierte gerne daran teilhaben lassen“, sagte Johannes Hödlmayr.

Hödlmayr International AG mit Firmensitz in Schwertberg in Oberösterreich ist ein international tätiges Familienunternehmen mit der Kernkompetenz „Fahrzeuglogistik“. Das Leistungsspektrum spezialisiert sich auf die gesamte Supply Chain von der Übernahme der Fahrzeuge ab Werk oder Eingangshafen bis hin zur Anlieferung zum Fahrzeughändler oder Flottenbesitzer. Neben der Steuerung einer der größten Transportflotten in Europa besitzt die Gruppe ein europäisches Netzwerk von Logistikzentren, in denen die Fahrzeuge für die lokalen und regionalen Märkte aufbereitet werden.

Kennzahlen Hödlmayr Gruppe im Jahr 2016:

Mitarbeiter 1.800 Transportierte Fahrzeuge 1.750.000 Fuhrpark 740 Autotransporter Ganzzugsysteme 15 Gesamtlagerfläche 50.000 Stellplätze Releasing Leistung 1.200.000 Fahrzeuge Umsatz 2016 265 Mio. Euro

www.hoedlmayr.com

Quelle: oevz.com